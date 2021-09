Prossimamente in Love is in the air, Serkan chiederà in sposa Selin, e per questo motivo Eda deciderà di rivalutare i suoi sentimenti nei confronti dell'architetto, anche se non mollerà totalmente la presa. Infatti proverà a farlo ingelosire, ma il suo piano farà impazzire di rabbia Ceren.

Selin crede di aver vinto la 'guerra' contro Eda

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Serkan, davanti a tutti, chiederà a Selin di diventare sua moglie. Questa proposta lascerà sotto shock parenti e amici, ma soprattutto Eda. Lei, che per i due mesi trascorsi dopo l'incidente ha tenuto duro e sperato di rivedere il suo Serkan, si ritroverà ad affrontare questo duro colpo.

Ovviamente non sarà più disposta ad essere così "fedele" all'architetto, così deciderà di togliersi l'anello di fidanzamento e di restituirglielo.

Selin sarà orgogliosa del gesto fatto dalla ragazza: finalmente ha capito chi è riuscita a conquistare il cuore di Serkan. Eda, però, la inviterà a stare attenta: nella vita le cose cambiano dal un momento all'altro e lei, che è stata mollata all'altare da Ferit, dovrebbe saperlo bene. Intanto Eda al suo fianco avrà ormai il suo amico fidato Deniz, che le darà tutto il supporto di cui ha bisogno.

Il finto fidanzamento di Eda e Deniz

Serkan, intanto, avrà un vuoto totale e cercherà di dare un senso all'ultimo anno di vita che non ricorda e inizierà a porsi, seriamente, le prime domande che riguardano Eda.

Anche se, inconsapevolmente, ricorderà qualcosa che riguarda la ragazza. Quando sarà in ufficio chiederà acqua e limone, in quanto sono due ingredienti utili per far passare lo stress. È stata proprio lei a dirgli questa cosa quando si sono conosciuti, ma Serkan riuscirà a ricordare questo dettaglio?

Intanto Eda non si arrenderà proprio completamente davanti al possibile matrimonio tra Serkan e Selin, infatti in qualche modo vorrà farlo ingelosire.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Così metterà su una messinscena, e dirà a tutti che Deniz le ha chiesto di diventare sua moglie. Una bugia che farà nascere dei grandi misunderstanding.

La furia di Ceren contro Eda

Ceren, infatti, fresca di separazione con Ferit, cercherà di buttare giù le basi per costruirsi un futuro con Deniz, ma l'annuncio di Eda la manderà fuori controllo.

Nonostante Melo le dica che la loro amica non è realmente fidanzata con Deniz, Ceren andrà su tutte le furie e si sfogherà proprio con Eda.

Le dirà che non capisce niente e che non pensa mai a nessuno, ma solo a se stessa. Secondo Ceren, si comporta come se il mondo girasse solamente intorno a lei, dimenticandosi che anche le persone che le stanno accanto hanno una vita. Per Eda sarà l'ennesimo duro colpo: il suo rapporto con Serkan e le sue amiche verrà messo a dura prova.