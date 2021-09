Il successo dello sceneggiato di origini turche Love is in the air (Sen Çal Kapimi) che prevede due stagioni, in Italia continua a essere inarrestabile. Le anticipazioni della puntata in programmazione su Canale 5 l’8 settembre 2021, raccontano che finalmente Serkan Bolat (Kerem Bürsin) troverà il coraggio di essere sincero con Eda Yildiz (Hande Erçel).

Il ricco imprenditore non nasconderà alla fanciulla di essere ancora innamorato di lei, nonostante abbia messo la parola fine alla storia d’amore.

Spoiler Love is in the air, episodio 8 settembre: Serkan ed Eda trascorrono un momento romantico

Nel corso del 73° episodio che farà compagnia ai telespettatori mercoledì 8 settembre 2021 dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, la protagonista principale Eda in occasione del compleanno della zia Ayfer (Evrim Doğan) le preparerà una sorpresa: la fanciulla organizzerà una giornata di pattinaggio sul ghiaccio in cui non dovranno mancare tutte le persone care per lei e la donna che l’ha cresciuta.

La giovane studentessa condividerà un nuovo momento romantico con Serkan: quest’ultimo dopo aver parlato con la propria amata del viaggio che faranno a Parigi per il fatto che sia stato lui a vincere la loro scommessa, le dichiarerà i suoi sentimenti.

La giovane Yildiz si arrabbia con sua nonna Sehima, Ayfer accetta di incontrare lo chef Alexander

Nel contempo i dipendenti e il capo dell’Art Life attenderanno l’esito della gara d’appalto: dopo l’entusiasmo il misterioso socio a sorpresa si rivelerà essere Sehima (Ayşegül İşsever), la nonna di Eda. Inoltre si scoprirà esserci lo zampino della nuova arrivata Balca con l'accaduto, poiché si tratterà di una vera e propria trappola architettata ai danni della rivale in amore Eda.

Quest’ultima perderà subito la pazienza visto che si scaglierà contro l’anziana parente, invece Serkan lascerà l’azienda dopo aver cercato di far ragionare la sua fidanzata. Purtroppo non servirà a nulla il consiglio di quest’ultimo, che si rifiuterà di ascoltare la sua amata quando gli assicurerà che non sapeva niente della vera identità del partner segreto: in particolare Eda sarà ancora più furiosa, nell’istante in cui dopo aver ascoltato una conversazione verrà a conoscenza dei piani della nonna.

Successivamente Ayfer farà un passo indietro, dato che accetterà di incontrare il famoso chef Alexander desideroso di conoscerla, ma in cambio e a causa della timidezza deciderà di coinvolgere la fondazione benefica di Aydan.