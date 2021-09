Su Canale 5 continua ad andare in onda la serie tv di origini turche Love is in the air, che vede tra i protagonisti assoluti Hande Erçel e Kerem Bürsin, che nella giornata del 15 settembre ha annunciato il suo arrivo in Italia per partecipare a Verissimo. Nel mentre, nella puntata della serie in programmazione su Canale 5 martedì 21 settembre 2021, dopo tanta tensione tra Eda Yildiz e Serkan Bolat, a causa della loro rispettiva gelosia e dei piani strategici messi in atto da Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever) e Balca Koçak (İlayda Çevik) per farli allontanare in maniera definitiva, accadrà qualcosa che nessuno dei due si aspettava.

Dalle anticipazioni si evince che tra i due riaccenderà la passione, proprio quando ogni speranza sembrava essere perduta.

Spoiler Love is in the air, episodio del 21 settembre: Piril preoccupata dopo la visita inaspettata del padre

Gli spoiler sulla serie televisiva, riguardanti ciò che succederà nell’episodio che i telespettatori seguiranno sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 21 settembre 2021 a partire dalle ore 16:30 circa (subito dopo la striscia pomeridiana del reality show Grande Fratello Vip 6), svelano che a catturare maggiormente l’attenzione sarà Piril (Başak Gümülcinelioğlu).

La fanciulla non nasconderà la sua preoccupazione non appena riceverà una visita inaspettata di suo padre, che molto probabilmente arriverà dopo aver appreso delle sue nozze con Engin (Anıl İlter).

Serkan e Eda ritrovano la complicità perduta, Balca confessa alla giovane Yildiz che lei e Bolat si recheranno a Parigi

Successivamente i fan dello sceneggiato assisteranno a un momento tanto atteso, visto che Eda e Serkan ritroveranno la loro complicità trascorrendo la notte insieme, nonostante le due alleate Semiha e Balca continueranno a tramare alle loro spalle per farli separare a qualsiasi costo.

Nel contempo Alexander (Hakan Karahan) deluderà sia Ayfer (Evrim Dogan) e Aydan (Neslihan Yeldan), dopo aver manifestato un certo interesse nei confronti di entrambe: nello specifico lo chef confesserà alle due donne che il suo cuore in realtà batte per una donna dall’identità misteriosa.

Infine Balca darà una notizia per niente piacevole alla sua rivale in amore Eda, molto probabilmente per farla ingelosire ancora una volta.

Infatti le dirà che lei e il suo fidanzato Serkan si recheranno a Parigi: quale sarà la ragione di questo viaggio? Eda in che modo reagirà? Riuscirà a mantenere la calma la giovane studentessa adesso che avrà la certezza che il ricco architetto ha occhi soltanto per lei?