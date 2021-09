In Love is in the air, Eda cercherà, in qualche modo, di far tornare la memoria a Serkan e proverà facendolo ingelosire e fingendo un fidanzamento con Deniz. La cosa, però, manderà su tutte le furie Ceren, segretamente innamorata dell'uomo. Intanto ci saranno delle belle notizia, infatti Piril annuncerà di aspettare un bambino.

Eda indossa il vestito del finto fidanzamento con Serkan

Nelle prossime puntate di Love is in the air, tra Eda e Ceren tornerà la pace. Infatti quest'ultima l'aveva accusata di essere un'egoista e di pensare solamente a se stessa e non agli altri.

Un colpo duro per la ragazza, ma che si risolverà in un tenero abbraccio. Intanto Serkan continuerà a fare le cose sul serio con Selin: dopo la proposta di matrimonio, le regalerà un anello di fidanzamento preziosissimo. Come la prenderà Eda?

Sicuramente non bene, ma intanto avrà altri pensieri per la testa. Si avvicinerà la presentazione dell'Art Life e dovrà scegliere un vestito adatto per questa occasione. Sarà Melo a consigliarle d'indossare l'abito giallo pastello, quello del giorno del finto fidanzamento con Serkan. All'inizio per la ragazza sarà una brutta idea, ma per Melo quel vestito potrebbe smuovere qualcosa nella mente di Serkan, così Eda accetterà di metterlo.

Il finto matrimonio di Eda

Arriverà il giorno della presentazione ed Eda sarà super tesa. Al suo fianco, però, avrà le sue amiche, Ayfer e Deniz. L'evento di lavoro alla fine prenderà una piega che verterà più sul sentimento e il gossip. Infatti nella sede dell'Art Life giungeranno, mano nella mano, Serkan e Selin. Lui vedrà Eda scendere dalle scale e come al solito, dall'emozione, avrà le palpitazioni e qualche flashback (ricorderà alcuni attimi del finto fidanzamento con Eda, ndr), ma cercherà di opprimerli.

Eda, invece, vedrà l'anello di fidanzamento sbrilluccicare nel dito dei Selin. Questo ennesimo gesto di Serkan le farà mettere in atto un piano, di che cosa si tratterà?

Intanto, prima della presentazione, tutti verranno allietatati da una buona notizia: Piril aspetta un bambino da Engin. L'emozione tra tutti sarà alle stelle, ma arriverà il momento della presentazione e quando si concluderà Eda avrà un annuncio da fare.

Infatti, per far ingelosire Serkan, ha chiesto a Deniz di chiederle per finta di diventare sua moglie e alla ragazza non resterà che annunciarlo davanti a tutti. I presenti rimarranno sbalorditi, a eccezione di Selin che applaudirà, forse perché crederà di essersi finalmente liberata di Eda, ma non sarà così.

È guerra tra Ceren ed Eda

La stampa verrà a sapere del doppio matrimonio e i paparazzi non lasceranno via di scampo a Eda e Serkan: come sono passati dal loro amore "folle", al fidanzarsi con altre persone? Eda risponderà che la vita riserva tante sorprese, ma in realtà si sentirà morire dentro. A Ceren, invece, non sarà totalmente passato "l'astio" nei confronti di Eda, soprattutto per la messinscena riguardante il finto matrimonio.

Non sarà disposta a permetterle di usare Deniz, visto che è segretamente innamorata di lui, e di far sì che la ragazza abbia un ruolo principale nella sua vita, mentre lei è la solita comparsa. Come andrà a finire tra le due amiche?