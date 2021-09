Continuano ad andare in onda le puntate inedite di Love is in the air su Canale 5. La TV Soap, amatissima dal grande pubblico, sta riscuotendo un grande successo anche tra i più giovani. La storia d'amore di Eda e Serkan, a ogni episodio, non fa che complicarsi, anche a causa dell'arrivo di nuovi personaggi.

Le anticipazioni di lunedì 13 settembre rivelano che ci saranno molti colpi di scena. In particolare, Aydan e Ayfer inizieranno a nutrire un romantico interesse per Alexander, mentre Balca escogiterà un piano per far correre Serkan a casa sua.

Quest'ultimo cadrà nella trappola, ma una volta arrivato sul luogo verrà portato via da due poliziotti. Le accuse saranno false ed Eda, per salvarlo, sarà costretta ad accettare delle dure condizioni imposte dalla nonna.

Anticipazioni del 13 settembre di Love is in the air: Aydan e Ayfer saranno attratte da Alexander

Tutto è pronto per i festeggiamenti dell'ultimo dell'anno. I personaggi hanno solo voglia di rilassarsi e di gioire in compagnia. Anche Aydan e Ayfer si lasceranno travolgere dall'entusiasmo, ma ciò che attirerà maggiormente la loro attenzione sarà lo chef Alexander.

Le anticipazioni del 13 settembre di Love is in the air rivelano che l'uomo, oltre ad apparire affascinante e cordiale, offrirà loro un piatto preparato con le sue mani.

Si tratterà di una ricetta raffinata e gustosa, capace di stimolare anche i palati più raffinati. Per le due donne sarà impossibile resistere alla tentazione.

Trama di Love is in the air di lunedì 13 settembre: Balca inviterà Serkan a casa sua

Gli spoiler di Love is in the air svelano che Balca telefonerà a casa di Serkan. In quel momento, l'uomo si sta godendo la serata con Eda, ma sarà costretta a lasciarla sola e a recarsi da Balca.

Quest'ultima, infatti, gli farà credere di essere in pericolo a causa di un ladro.

Al suo arrivo, Serkan si troverà davanti a una situazione del tutto diversa. A casa di Balca, infatti, ci sarà una festa con molti invitati. Serkan vorrebbe spiegare la verità a Eda, ma proprio in quel momento accadrà qualcosa che gli impedirà di tornare nella sua abitazione.

Di che si tratterà?

Serkan verrà arrestato

Le anticipazioni svelano che Serkan, all'improvviso, sarà fermato da due poliziotti. I due gli ordineranno di lasciare la festa e di andare con loro. Serkan, sorpreso dall'accaduto e del tutto ignaro delle cause, sarà costretto a obbedire.

In realtà, non c'è alcuna reale accusa contro Serkan. Tutto è stato orchestrato dalla nonna di Eda che vuole costringere la nipote a lasciarsi alle spalle la sua storia con l'uomo. Eda, pur di consentire a Serkan di tornare libero, accetterà le condizioni di sua nonna e le prometterà di interrompere ogni contatto. Ovviamente, Serkan sarà totalmente all'oscuro di questa situazione.