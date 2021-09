È arrivato il momento di scoprire le trame di Love is in the air in riferimento agli episodi della fortunata soap che verranno trasmessi dal 20 al 25 del mese in corso, settembre. Come di consueto, si assisterà a una serie di appuntamenti con protagoniste le vicende di Eda Yildiz e Serkan, ma anche quelle di Ayfer e della sua gelosia per il rapporto di Yildiz con Samiha, su cui si baseranno gran parte della prossime puntate. Proprio Samiha cercherà, con ogni mezzo a sua disposizione, di ostacolare Eda, che chiederà la mano di Serkan.

Attimi di gelosia tra Serkan ed Eda, poi la passione

Proprio nelle prossime puntate si assisterà a degli attimi di gelosia tra Eda e il suo amato Serkan.

Ma cosa farà scattare questa gelosia? Sarà un episodio che li vede protagonisti, ovvero una cena al ristorante con Balca e Melih (i due si recheranno al locale con i rispettivi accompagnatori). Sarà proprio Balca, che accompagnerà Serkan, a cercare di far ingelosire Eda. Nel bel mezzo del suo piano, Serkan verrà sorpreso da una violenta reazione allergica, che lo porterà ad abbandonare il ristorante per recarsi nella sua abitazione. Nel frattempo, Eda e Balca non avranno intenzione di chiarirsi e si scontreranno in modo acceso.

Spazio anche a Piril, in ansia per una vista abbastanza inaspettata da parte del padre. Ovviamente si tornerà presto a parlare di Serkam e Eda, che proprio nelle puntate fino al 25 settembre trascorreranno una notte sotto le coperte per la gioia di milioni di telespettatori.

Sempre in queste puntate, Alexander avrà modo di confessare a Aydan e Ayfer di provare qualcosa per una donna misteriosa (non nota dalle anticipazioni).

Trame scoppiettanti, quelle che parlando della scelta di Balca di recarsi a Parigi, per presenziare a un evento lavorativo, in compagnia di Sekan. Ovviamente questo sarà un escamotage per far indispettire Eda, che non manderà giù il viaggio che il suo amato dovrà fare in compagnia di Balca.

Ayfer e Aydan contrari alle nozze

Pochi attimi prima della partenza si assisterà a un colpo di scena inaspettato: Eda chiederà a Serkan se ha intenzione di sposarlo. Purtroppo, nonostante la risposta positiva, i due non potranno godersi il momento in quanto saranno in ansia per la scomparsa di Piril.

I due si dedicheranno alle sue ricerche, ma poco dopo Piril farà la sua ricomparsa e quindi farà rasserenare la coppia.

Eda e Serkan saranno liberi di pensare alle loro nozze, ma avranno in mente di parlarne prima con le rispettive famiglie, comprese Ayfer e Samiha, che però erano state messe al corrente della novità da Melo. Quest’ultima dovrà fare i conti con la rabbia di Eda, delusa per il suo gesto.

Per evitare litigi, Serkan porterà la compagna fuori a cena, cosi da ribaderle l’intenzione di sposarla. A questa decisione si opporranno Ayfer e Aydan.