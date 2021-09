In Love is in the air continueranno i colpi di scena. Dopo il ritorno di Serkan, negli episodi in onda dal 4 all'8 ottobre prossimi, i fan vedranno come Selin cercherà di sfruttare a suo vantaggio la perdita di memoria dell'architetto. Il giovane Bolat continuerà a non ricordarsi di Eda e arriverà a chiedere a Selin di diventare sua moglie. Ovviamente la donna, che non aspettava altro, accetterà la proposta. Il ritorno di Selin causerà problemi anche a Ferit e Ceren.

Serkan chiede a Selin di sposarlo, lei accetta

La perdita di memoria di Serkan a seguito dell'incidente aereo sconvolgerà le trame di Love is in the air.

L'architetto infatti non ricorderà nulla del suo ultimo anno e per questo non avrà ricordi di Eda. Quest'ultima le proverà tutte per far tornare la memoria a Bolat ma i suoi tentativi sembreranno essere vani. La ragazza arriverà anche a baciare Serkan davanti a tutti, convinta che il contatto fisico possa risvegliare i suoi ricordi. Purtroppo il tentativo sembrerà avere l'effetto contrario, visto che Serkan, subito dopo, chiederà a Selin di sposarlo. La donna accetterà immediatamente la proposta.

Il piano di Selin va in porto: Serkan ed Eda sempre più lontani

Nel corso delle nuove puntate di Love is in the air, Selin farà di tutto per allontanare definitivamente Eda dalla vita di Serkan. La donna incaricherà qualcuno per portare via tutte le cose di Eda da casa di Serkan.

Eda quindi, troverà le valigie pronte e crederà che sia stato Bolat. A questo punto avrà una crisi di pianto che la vedranno addormentarsi stremata sul letto di Serkan. Quest'ultimo rientrato a casa, la troverà addormentata e al suo risveglio, avrà un pesante litigio con lei. Eda sarà sconfortata e non si capaciterà del fatto che l'uomo che ama abbia dimenticato il loro amore.

Il piano di Selin sembrerà quindi funzionare.

Ferit e Ceren si lasciano

In seguito agli ultimi accadimenti, Deniz deciderà di portare Eda in vacanza per allontanarla qualche giorno da Serkan. Peccato che anche Bolat e Selin avranno la stessa idea e sceglieranno lo stesso luogo di vacanza. Ayfer e Alexander decideranno di non dire nulla a nessuno della loro relazione, visto il momento delicato che sta attraversando Eda.

Lo chef però, continuerà a sentire anche Aydan e arriverà a mandarle per sbaglio un invito a cena destinato invece ad Ayfer. Intanto, nel corso dei nuovi episodi della Serie TV turca, si intuirà come il ritorno di Selin creerà problemi anche alla coppia formata da Ceren e Ferit. I due cominceranno a litigare sempre più spesso sino ad arrivare a lasciarsi. Ceren quindi, deciderà di correre da Deniz per confessargli i suoi sentimenti, conscia del fatto che il ragazzo sia innamorato invece di Eda.