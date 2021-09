Le anticipazioni di Love is in the air si fanno sempre più interessanti e avvincenti: le trame delle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 13 al 17 settembre svelano che Semiha, la nonna di Eda, farà di tutto per dividere la nipote da Serkan.

Intanto, Balca metterà in campo tutte le proprie armi di seduzione per conquistare l'architetto: quest'ultimo, però, non cederà.

Intanto, Eda con astuzia proverà a risollevare le sorti della ArtLife. Guai in vista anche per Alpetekin, che verrà arrestato per detenzione di banconote false.

Serkan vittima del complotto di Semiha

Le avventure di Serkan e Eda continuano ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Le trame delle puntate di Love is in the air che verranno trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 settembre prendono il via dal nuovo piano di Balca per avvicinarsi a Serkan.

La nuova pr chiamerà il suo capo per chiedergli di andare in suo soccorso dopo che un ladro si è introdotto in casa sua. Ovviamente si tratterà di un piano architettato da Balca che costringerà Serkan ad arrivare in ritardo alla festa di Capodanno. Arrivato al party, l'architetto verrà fermato da due agenti della polizia che lo costringeranno ad andare con loro al commissariato, ancor prima di poter spiegare a Eda il motivo del ritardo.

Frattanto, i tentativi di Balca di conquistare il capo falliranno.

Dopo i necessari chiarimenti, Serkan verrà rilasciato, ma in realtà la libertà dell'architetto avrà un costo, poiché Eda dovrà cedere al ricatto della nonna, la quale vuole che la nipote non abbia più alcun contatto con Bolat.

Nel frattempo, Semiha trarrà beneficio dalla libertà di Serkan, ma alla ArtLife qualcuno inizierà a dubitare della buona fede della donna.

Quest'ultima, presenterà un importante cliente all'azienda dopo aver promesso alla nipote di risollevare la carriera di Serkan. Intanto, lo chef Alexander, lusingato dalle attenzioni che Ayfer e Aydan gli riserveranno, inviterà tutte e due a cena.

Eda cerca di sostenere Bolat

Semiha costringerà Eda ad allontanarsi definitivamente da Serkan usando un nuovo ricatto.

Infatti, la donna mostrerà degli articoli in cui si legge dell'arresto di Alpetekin alle Bahamas per detenzione di banconote false. Serkan, una volta scoperta la brutta notizia, comincerà a pensare che qualcuno sta tramando alle spalle sue e di tutta la sua famiglia.

Eda, per sostenere l'uomo che ama, fingerà di voler riallacciare i rapporti con sua nonna. In cambio, però, chiederà che Samiha sostenga il nuovo contratto di Serkan con il cliente prestigioso. I due protagonisti, quindi, dovranno lottare molto per poter mantenere alto il nome della ArtLife, ma anche per sostenere il loro amore.