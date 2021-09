Nella soap opera Love is the air ci sono brutte notizie in arrivo per Serkan Bolat ed Eda Yildiz, stando alle trame turche relative alle prossime puntate i due dovranno infatti fare i conti con una serie di personaggi che cercheranno di allontanarli. Si partirà da Selin Atakan, l’astuta donna che proverà con ogni arma a sua disposizione a ostacolare la relazione tra i due innamorati. Ma anche Deniz Saraçhan non sarà da meno e stringerà un’alleanza con Selin.

Arrivano diversi imprevisti per Serkan ed Eda

Le trame rivelano i dettagli del rapporto che si verrà a creare tra Serkan ed Eda.

Gli imprevisti inizieranno quando, dopo l’incidente aereo, Serkan perderà la memoria e non riuscirà a ricostruire l’ultimo anno della sua esistenza. Dunque, l’uomo non saprà nemmeno di aver provato un sentimento per Eda, questo particolare favorirà il piano di Selin, che farà di tutto per riprendersi un posto all’Art Life. Essa sarà pure l’occasione per riprendersi Serkan.

Eda cercherà di ingegnarsi quando Bolat parrà certo di convolare a nozze con la rivale. Yildiz quindi cercherà Deniz, amico d’infanzia, e gli chiederà di fingersi suo fidanzato per tentare di far ingelosire l’architetto. Purtroppo questo piano non darà i frutti sperati, in quanto Deniz dovrà fare i conti con il ritorno di Ceren, da sempre innamorata dell’amico di Eda.

Il piano di Deniz

Stando alle anticipazioni Deniz parrà essere innamorato di Eda, proprio per tale ragione si dirà contrario ad aiutarla a conquistare Serkan, ma non lo dirà alla ragazza. Così, Deniz si alleerà con Selin, con lo scopo di impedire che Eda e Serkan possano tornare a stare vicini e magari convolare a nozze. A Eda dirà di volerla aiutare, mentendo, e nel frattempo Deniz collaborerà con Selin per tenere la donna che ama lontana dall’architetto.

Dei colpi di scena accadranno però in occasione col baby shower preparato da Piril e Engin, entusiasti per la nascita del loro bebè. Con la scusa del lieto evento, Deniz si presenterà alla festicciola con una scatola misteriosa, il cui contenuto sorprenderà tutti: all’interno si troveranno diversi inviti di nozze per il matrimonio con Eda, che dovrebbe svolgersi - stando a quanto scritto sui bigliettini - il 21 del mese di aprile.

Eda, non a conoscenza delle reali intenzioni di Deniz, sempre più innamorato della Yildiz, reggerà il gioco e dirà ai presenti all'evento addirittura di volerlo sposare molto prima. Purtroppo per Deniz si tratterà solamente di una finzione.