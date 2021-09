Nuovi intrighi saranno al centro delle nuove puntate di Love is in the air, la Serie TV che colleziona quasi il 19% di share ogni giorno su Canale 5. Le trame turche previste prossimamente raccontano che Eda Yildiz preparerà un piano per far ingelosire Serkan Bolat. Nel dettaglio, la donna inizierà un finto fidanzamento con Deniz Sarachan, non sapendo che Ceren è innamorata pazza di lui.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan prende le distanze da Eda

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in prima visione tv, annunciano che Eda famigliarizzerà con Deniz, un suo vecchio amico.

Tutto inizierà nel momento in cui Serkan (Kerem Bursin) perderà la memoria, a seguito di un grave incidente aereo. Trascorsa la convalescenza in Slovenia, due mesi dopo l'architetto farà ritorno a Istanbul con accanto Selin. L'ex pr farà credere a Bolat che la fioraia si sia approfittata di lui, per questo motivo l'uomo si getterà a capofitto nella storia d'amore con Atakan, nonostante vivrà alcuni flashback del passato con Yildiz.

Serkan, a ogni modo, deciderà di prendere le distanze da Eda (Hande Ercel), arrivando addirittura a chiedere in sposa Selin. Purtroppo l'uomo non ricorderà che l'aveva lasciata in precedenza e che lei aveva avviato una frequentazione con Ferit. Ovviamente Atakan accetterà ben volentieri la proposta di nozze, mentre Deniz inizierà a essere protagonista dell'intrigata faccenda.

Yildiz comunica che presto diventerà la moglie di Deniz

Durante le nuove puntate di Love is in the air, Eda pregherà Deniz di mettere in atto una messinscena in occasione della presentazione di un progetto organizzato dall'Art Life, infatti lei detiene il 45% delle azioni appartenute a nonna Semiha.

Durante l'incontro Yildiz informerà tutti quanti che, a breve, diventerà la moglie di Sarachan.

La ragazza, però, sarà all'oscuro del fatto che l'uomo provi dei reali sentimenti nei suoi confronti. Una notizia che getterà nel panico Serkan, che inizierà a provare una sorta di gelosia nei confronti della fioraia.

Ceren decide di lasciare Ferit

Non sarà solo Bolat a rimanere sorpreso dalla novità, visto che Ceren lascerà Ferit in quanto certa di conquistare il cuore di Deniz.

La donna, infatti, inizierà a provare del risentimento nei confronti di Eda, nonostante Melo la metta al corrente del fatto che si tratti di un finto fidanzamento.

L'avvocatessa, però, apparirà stufa di doversi occupare sempre dei problemi di cuore della fioraia, visto che nessuno si preoccupa mai dei suoi. Per questo motivo Melo apparirà molto preoccupata per Ceren, arrivando a chiederle se sta assumendo regolarmente i suoi medicinali.

In attesa di vedere questi colpi di scena in tv, si ricorda che la serie tv è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 16:20 sui teleschermi di Canale 5.