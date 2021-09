In Love is in the air, l'incidente aereo di cui sarà vittima Serkan sarà destinato a rivoluzionare le vicende. Per due mesi tutti quanti crederanno che l'architetto non sia sopravvissuto ma, improvvisamente, l'uomo farà ritorno a Istanbul insieme a Selin. In questa occasione, avrà modo di incontrare anche Eda, la quale si renderà conto che il suo amato non si ricorderà della loro storia d'amore.

Serkan vittima di un incidente aereo viene dato per disperso

Eda e Serkan nel corso delle prossime settimane di programmazione dovranno affrontare nuovi ostacoli.

Proprio il giorno previsto per le loro nozze, Serkan verrà a sapere di doversi recare in Italia per sbrigare una questione lavorativa urgente. Pertanto, deciderà di affittare un jet privato promettendo a Eda che sarà di ritorno per quello stesso pomeriggio, in tempo per la cerimonia nuziale. Tutto sembrerà andare per il verso giusto, sino al momento in cui Eda apprenderà dalla televisione che l'aereo sui cui viaggiava Serkan sarà sparito dai radar. Le autorità quindi, penseranno che l'aereo sia precipitato e daranno Serkan per disperso. Come prevedibile, la notizia della presunta morte di Serkan getterà nella disperazione più profonda Eda, ma non solo. Anche Aydan avrà timore di aver perso un altro figlio.

Serkan è vivo e si trova in Slovenia con Selin

In Love is in The air, a seguito dell'incidente aereo di Serkan, la narrazione farà un salto temporale avanti di due mesi. I fan della soap turca, vedranno quindi Eda e tutti gli altri collaboratori alla Art Life intenti a proseguire il lavoro. Intanto i telespettatori rivedranno Serkan Bolat: l'architetto si sarà salvato e si troverà in Slovenia.

A sorpresa, lo si ritroverà accanto a Selin. La donna riapparirà dunque nelle trame dopo aver lasciato per poche settimane la Serie TV. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che l'ex Pr della Art Life si sarà presa cura di Serkan, rimasto gravemente ferito nell'incidente. L'architetto sarà ancora molto confuso e non ricorderà quasi nulla di Eda.

Sarà Selin a raccontare a modo suo, come sarà nata la loro storia d'amore. Selin non gli dirà la verità e approfitterà della situazione per mettere in cattiva luce Eda. Infatti, dirà a Serkan che Eda si sarà introdotta con astuzia alla Art Life, riuscendo ad ottenere il 45% delle azioni.

Serkan torna a Istanbul dopo due mesi e rivede Eda

Selin quindi, sfrutterà la situazione a suo vantaggio e si comporterà come se fosse lei in realtà la sua legittima fidanzata. A questo punto, le trame di Love is in the air vedranno Serkan prendere una decisione. L'uomo, dopo aver ascoltato il racconto di Selin, deciderà che sarà arrivato il momento di tornare a Istanbul. Dopo 60 giorni di assenza, Bolat si presenterà alla Art Life insieme a Selin.

Qui tutti quanti scopriranno con gioia che è ancora vivo, compresa Eda. La ragazza però, capirà subito che qualcosa non va e andrà incontro ad un'amara sorpresa. Serkan non sembrerà ricordare la loro intensa storia d'amore e la tratterà con freddezza.