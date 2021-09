Un salto temporale di cinque anni caratterizzerà le prossime puntate di Love is in the air (Sen Çal Kapımı). Eda e Serkan non staranno più insieme e questo sarà l'epilogo di una brutta scoperta fatta dalla ragazza: infatti cinque anni prima aveva appreso che l'architetto soffriva di un tumore al cervello.

La malattia di Serkan e il salto temporale di cinque anni

Nelle prossime puntate di Love is in the air le cose tra Eda e Serkan sembreranno procedere per il meglio. Nonostante l'intromissione di Püren, un'attrice che si invaghirà di Serkan e cercherà in tutti i modi di allontanare Eda, la loro storia proseguirà a gonfie vele, fino a quando la ragazza farà una terribile scoperta: apprenderà che il suo Serkan è affetto da un tumore al cervello.

Questa brutta notizia causerà delle crepe nella loro relazione?

La risposta arriverà dopo un salto temporale di ben cinque anni. Eda e Serkan non staranno più insieme, lui sarà guarito dalla sua malattia e insieme a Piril ed Engin proseguirà il suo lavoro all'interno dell'Art Life. Eda invece cosa farà? Lavorerà in un hotel e non sarà da sola: avrà un bambina di cinque anni, Kiraz, nata dal suo amore con Serkan, ma l'architetto non è a conoscenza della sua esistenza.

La nuova vita di Eda: lavora in un hotel con Ayfer e Melo

Le strade di padre e figlia, però, s'incroceranno casualmente un giorno, quando Serkan sarà diretto per lavoro presso un hotel. Intento a guardare il telefono, per strada rischierà d'investire la bambina, che si mostrerà fin da subito un vero peperino.

Intenta a raccogliere delle more, Serkan non se la sentirà di lasciarla lì da sola, così deciderà di portarla con sé in hotel, visto che sarà in ritardo per la riunione, ma il caso vorrà che l'albergo in cui dovrà recarsi sia proprio quello in cui lavora Eda e non solo. Nell'hotel di Burak e Deniz, infatti, lavora anche Ayfer nel ruolo di chef e insieme a loro c'è anche Melo, che lavora al bar.

Eda e Serkan si ritrovano dopo cinque anni

Finita la riunione, nel giardino, Serkan avrà modo di vedere Eda, anche se all'inizio penserà di avere le allucinazioni, ma non sarà affatto così. I due si ritroveranno con un abbraccio e Serkan sarà molto stupito nel vederla, in quanto convinto che Eda si fosse trasferita in Italia.

La ragazza sarà molto intimorita dall'incontro, anche perché Kiraz si troverà nei paraggi e temerà che la bimba, davanti a Serkan, possa chiamarla "mamma", così chiederà a Melo di portare la bambina a casa. Intanto l'architetto chiederà a Eda di prendere un caffè insieme e in più annullerà un'importante trasferta di lavoro negli Stati Uniti. Visto che ha ritrovato la sua amata, vorrà riconquistarla?