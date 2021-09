La favola d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è giunta al capolinea. Il modello emiliano, impegnato al Reality Show iberico Secret Story, è tornato a parlare della fine della relazione con la modella ceca. Come raccontato dal diretto interessato, non sarebbe accaduto nulla di particolare per portare la coppia all’addio.

Lo sfogo dell’ex tronista

L’ex tronista di Uomini e donne ha deciso di raccontare ai suoi compagni d’avventura come mai è tornato single. Il più grande dei fratelli Onestini ha fatto una precisazione: “Io non ho lasciato la mia fidanzata, mi ha lasciato lei”.

Luca ha confidato di essere abbastanza amareggiato per come sono andate le cose. Lo stesso modello ha dichiarato: “Non sto bene, ma devo tirare avanti”.

Il diretto interessato ha rivelato ai suoi compagni d’avventura che è normale soffrire per una storia giunta al capolinea, poi ha spiegato che lui e Ivana hanno vissuto quattro anni d’amore molto intensi. La coppia conviveva, ma Onestini ha trascorso il periodo di lockdown da solo. Il motivo? Ivana è dovuta tornare al suo paese, perché suo padre aveva dei seri problemi di salute.

I motivi della rottura

Parlando con gli altri concorrenti di Secret Story, Luca Onestini ha rivelato quali sono stati i presunti motivi dell’addio con Ivana Mrazova.

Scendendo nel dettaglio, il modello ha spiegato che tra i due non è successo nulla di particolare: “Io non le ho fatto nulla”. Il fratello di Gianmarco Onestini ha rivelato che la sua compagna non lo hai mai accusato di nulla, ma gli ha solamente detto che erano successe tante cose.

Nei giorni successivi alla rottura, Onestini aveva mostrato di avere il dente avvelenato nei confronti dell’ex fidanzata.

Il giovane si era lamentato per essere stato lasciato con un messaggio su Whatsapp. Dopo un primo sfogo, i due avevano preferito la via del silenzio.

Cristina Porta sarebbe interessata al modello

Secret Story è un reality show iberico molto simile al Grande Fratello Vip: i vari concorrenti hanno una storia segreta e gli altri protagonisti devono cercare di scovare il segreto.

Tra i concorrenti che si sono dimostrati particolarmente interessati alla storia di Luca Onestini, c’è stata Cristina Porta. La giovane ha dimostrato di avere un certo feeling con il modello italiano, pertanto non è escluso che tra i due possa scoccare la scintilla dell’amore.

In Italia, i rumor hanno parlato di una nuova frequentazione tra Luca e una ragazza di nome di Caterina: quest’ultima ha postato uno scatto dall’abitazione del modello, ma i due non avrebbero mai confermato la relazione. Lo stesso ex tronista all'interno del reality non ha dichiarato di essere impegnato sentimentalmente.