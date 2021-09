Arriva su Canale 5 la fiction Luce dei tuoi occhi che segna il debutto della coppia composta da Anna Valle e Giuseppe Zeno. La serie è in programma di mercoledì sera e il prossimo 29 settembre andrà in onda la seconda delle sei puntate previste che si preannuncia densa di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati in primis sulle indagini che porterà avanti Luisa, intenta a scoprire tutta la verità sull'incidente che ha visto coinvolta Valentina.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi seconda puntata: Luisa indaga sull'incidente

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la seconda puntata di Luce dei tuoi occhi, che andrà in onda mercoledì 29 settembre in prime time su Canale 5, rivelano che Luisa deciderà di far luce sull'incidente che ha visto coinvolta Valentina e per questo motivo porterà avanti delle sue indagini, per cercare di arrivare al più presto alla verità dei fatti.

La donna (interpretata da Anna Valle) si ritroverà così costretta a dover coinvolgere in questo caso anche Emma: è stata lei l'ultima ad aver visto Valentina prima che si verificasse l'incidente.

Dopo le prime confessioni di Emma, Enrico si renderà conto che c'è qualcosa che non va nel racconto fatto dalla ragazza e ben presto arriverà alla consapevolezza del fatto che stia nascondendo qualcosa.

Emma nasconde qualcosa ad Enrico: anticipazioni Luce dei tuoi occhi 29 settembre

Enrico, quindi, proverà a capire di più e cercherà così di portare alla luce quelli che sono i punti oscuri di questa vicenda, ma non sarà affatto facile.

La trama della seconda puntata di Luce dei tuoi occhi in programma il prossimo mercoledì sera su Canale 5, rivelano che Emma non sarà affatto pronta a fidarsi di Enrico al 100% e quindi non si lascerà andare completamente nel raccontare quello che è successo e ciò che sa in merito a questa drammatica situazione.

Intanto, però, Luisa deciderà di non arrendersi: le anticipazioni della fiction rivelano che la donna continuerà le sue indagini e in particolar modo la ricerca dell'auto-pirata.

La sfida del mercoledì sera tra Luce dei tuoi occhi e L'Ispettore Coliandro

Insomma i colpi di scena non mancheranno per questa nuova serie televisiva che sicuramente saprà conquistare il gradimento degli spettatori Mediaset.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nella serata del mercoledì, Luce dei tuoi occhi dovrà vedersela contro i film che saranno trasmessi in prime time su Rai 1 ma anche contro la fiction poliziesca L'Ispettore Coliandro con protagonista Giampaolo Morelli e trasmessa nel prime time di Rai 2.

Quale delle due serie riuscirà ad avere la meglio nella gara ascolti di questo inizio stagione autunnale 2021? Al pubblico da casa, spetterà l'ardua sentenza finale.