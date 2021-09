Prosegue l'appuntamento con la fiction Luce dei tuoi occhi, che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La serie ha debuttato con una media di ascolti decisamente molto positiva, portando Canale 5 a vincere la sfida auditel del prime time. Le anticipazioni riguardanti la terza puntata rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena nel rapporto tra Luisa e Davide ma ci saranno delle novità anche per quanto riguarda la programmazione della fiction, che non andrà in onda di mercoledì sera.

Cambia la programmazione di Luce dei tuoi occhi: la terza puntata anticipa di martedì

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione della terza puntata di Luce dei tuoi occhi, rivelano che la fiction con Anna Valle non andrà in onda di mercoledì, così come è successo con i primi appuntamenti.

La serie, infatti, la prossima settimana andrà in onda di martedì: il 5 ottobre, alle ore 21:30 circa, è in programma il nuovo appuntamento che si preannuncia ricco di nuovi risvolti clamorosi.

Dalla settimana successiva, invece, complice il ritorno delle partite di Champions League in chiaro nel martedì sera di Canale 5, la serie con Anna Valle e Giuseppe Zeno dovrebbe tornare nuovamente in onda di mercoledì, sempre nella fascia serale della rete ammiraglia.

Davide prende le distanze da Luisa: spoiler Luce dei tuoi occhi

Le anticipazioni riguardanti la terza puntata di martedì 5 ottobre, rivelano che Davide si ritroverà a fare i conti con delle clamorose scoperte che lo porteranno ad allontanarsi sempre più da Luisa.

Per lui, infatti, non sarà affatto facile portare avanti il rapporto con la donna e per questo motivo, deciderà di farsi da parte e di stare sulle sue. Il rapporto tra i due sarà compromesso per sempre oppure riusciranno a riappacificarsi?

E poi ancora Emma farà una scoperta che la porterà a prendere una drastica decisione in merito alle vicende del professore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Emma denuncia il professore: anticipazioni Luce dei tuoi occhi 5 ottobre

Le anticipazioni di Luce dei tuoi occhi, infatti, rivelano che Emma scoprirà all'interno del garage dei suoceri di Enrico, una vecchia automobile verde che sembra essere proprio quella coinvolta nell'incidente ai danni di Valentina.

Una scoperta che la lascerà decisamente sotto choc: Emma, infatti, non saprà come agire e in un primo momento apparirà fortemente titubante.

Alla fine, però, deciderà di prendere in mano le redini della situazione e seppur con qualche dubbio, deciderà di denunciare l'accaduto. Gli spoiler della terza puntata della fiction Mediaset, rivelano che il professore dopo la denuncia, verrà portato subito in commissariato per essere ascoltato.