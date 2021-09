La nuova fiction thriller intitolata Luce dei tuoi occhi (prodotta da Massimo Del Frate, Banijay Studios Italy per la regia di Fabrizio Costa) è da poco approdata su Canale 5 e sta già regalando tante sorprese ai telespettatori, dopo aver ottenuto dei buoni ascolti al suo debutto tv.

La terza puntata non verrà trasmessa come di consueto di mercoledì, ma invece martedì 5 ottobre 2021 probabilmente per non coincidere con la diretta della partita di calcio tra Italia e Spagna di Nations League, in onda su Rai 1.

Dagli spoiler si evince che Enrico Leoni (Giuseppe Zeno) farà i conti con la giustizia, dopo essere stato smascherato da Emma Conti (Anna Valle).

Luce dei tuoi occhi, anticipazioni puntata del 5 ottobre: Emma accompagna Miranda dai nonni

Le anticipazioni del terzo episodio della serie televisiva, in onda su Canale 5, martedì 5 ottobre 2021 dalle ore 21:30 circa, raccontano che Davide (Bernardo Casertano) dopo aver fatto una scoperta sul suo passato prenderà le distanze dalla compagna Luisa (Maria Rosaria Russo).

Intanto ci sarà l’avvicinamento tra Emma e Enrico: proprio quando l’attrazione tra i due sarà sempre più evidente, non tarderanno ad arrivare le prime incomprensioni legate a Miranda (Gea Dall'Orto). L’insegnante di matematica e fisica (in un liceo di Vicenza) non la prenderà affatto bene, quando l’étoile accetterà di accompagnare sua figlia dai nonni: in particolare Enrico non approverà il gesto generoso fatto dalla maestra di ballo, poiché lo considererà un modo per intromettersi di fatto nella sua famiglia.

Enrico viene arrestato, Valentina si potrebbe svegliare

A questo punto Emma mentre si troverà nel garage di Enrico si accorgerà di un dettaglio: la étoile vedrà una vecchia automobile verde, che sembrerà essere quella ricercata per l’incidente stradale della sua allieva Valentina (Elisa Visari). La donna si mostrerà parecchio dubbiosa, ma non perderà tempo a denunciarlo, facendolo quindi finire subito in commissariato per rispondere a un interrogatorio.

L’arresto improvviso di Enrico finirà purtroppo per avere delle conseguenze anche sulla figlia Miranda: quest’ultima verrà a conoscenza di alcuni segreti dolorosi sul conto dei propri cari.

Infine pare che ci saranno i presupposti per poter assistere a un "miracolo", ossia la possibilità che Valentina riesca ad aprire gli occhi in ospedale. Per avere ulteriori dettagli in tal senso occorre attendere gli spoiler degli episodi successivi.