È guerra in Rai tra Mara Venier e Francesca Fialdini? Sono queste le indiscrezioni riguardanti le due conduttrici della tv di Stato che, da domenica 19 settembre, torneranno a dividersi la fascia della domenica pomeriggio. Mara Venier tornerà al timone della sua tredicesima stagione di Domenica In mentre Francesca Fialdini ritornerà alla guida di Da noi a ruota libera. Tra le due, però, non correrebbe buon sangue e durante la conferenza stampa di Domenica In, la conduttrice veneta ha lanciato una frecciatina alla collega.

Il ritorno di Mara Venier e Francesca Fialdini nella domenica Rai

Nel dettaglio, durante gli ultimi anni di programmazione, non è passato inosservato il fatto che Mara Venier al termine di Domenica In non lanci mai l'appuntamento con la trasmissione che viene dopo, ossia Da noi a ruota libera condotto da Francesca Fialdini.

Il pubblico social si è chiesto come mai la "zia Mara" non ricordasse la messa in onda del talk show domenicale condotto dalla collega e a quanto pare tra le due non correrebbe buon sangue.

Francesca Fialdini, in una intervista di qualche tempo fa, ha ammesso che anche lei e il suo gruppo di lavoro si sono chiesti più volte come mai Venier non ricordasse mai l'appuntamento con la sua trasmissione, ma non sono riusciti a darsi delle risposte plausibili.

Clima teso in Rai tra Venier e Fialdini?

Lo scorso sabato, inoltre, non è passato inosservato un altro episodio che confermerebbe la mancanza di stima tra le due conduttrici Rai. Mara Venier era al timone del Premio Biagio Agnes, condotto al fianco di Alberto Matano, e tra i premiati vi era anche Francesca Fialdini per la sua trasmissione "Fame d'amore" dedicata ai disturbi alimentari.

Nel momento in cui bisognava premiare Fialdini, ecco che Mara Venier è sparita dal palco dello show in onda da Napoli, e ha lasciato la trasmissione nelle mani di Matano.

La frecciatina di Mara Venier alla Fialdini

Una prova schiacciante del fatto che tra le due ci sarebbe un po' di "maretta", nel corso della conferenza stampa di presentazione di Domenica In 2021/2022, si è avuta quando un giornalista ha chiesto esplicitamente a Mara Venier se quest'anno ci sarebbe stato il lancio di Da Noi a ruota Libera al termine della sua trasmissione.

Immediata la reazione della conduttrice veneta, la quale è apparsa abbastanza infastidita dalla domanda su Francesca Fialdini e non ha esitato a lanciarle anche una frecciatina.

"Non rispondo a questa domanda: io non amo le polemiche. Le polemiche le fanno le altre", ha sbottato la conduttrice del talk show domenicale che quest'anno, per due settimane, dovrà sfidarsi contro Amici 21 di Maria De Filippi.