Tra le fiction rivelazione della passata stagione televisiva vi è sicuramente Mina Settembre, portata al successo dall'attrice napoletana Serena Rossi. Puntata dopo puntata, le avventure dell'assistente sociale Gelsomina hanno catalizzato l'attenzione di milioni di spettatori, i quali adesso attendono trepidanti i nuovi episodi. E la stessa protagonista ha confermato che presto ritornerà di nuovo sul set, svelando anche dei retroscena sulle riprese dello scorso anno.

Confermata Mina Settembre 2: parla la protagonista Serena Rossi

Nel dettaglio, Serena Rossi è attualmente impegnata come madrina del Festival del Cinema di Venezia 2021: un ruolo di prestigio per l'attrice che è riuscita ad imporsi e affermarsi non sono dal punto di vista televisivo ma anche cinematografico.

Terminata questa esperienza in Laguna, Serena Rossi tornerà di nuovo a concentrarsi sui suoi prossimi impegni professionali, che la vedranno protagonista di primo piano sul piccolo schermo.

Da poche settimane ha terminato le riprese de La Sposa, la nuova fiction destinata alla prima serata di Rai 1 del prossimo anno, e intanto si prepara a tornare sul set per le nuove puntate di Mina Settembre 2.

'Inizio le riprese tra poco', svela l'attrice che interpreta Gelsomina

"Ora devo pensare alla nuova stagione. Inizio le riprese tra poco", ha svelato l'attrice partenopea confermando di fatto che le nuove puntate della fiction campione di ascolti di Rai 1, saranno girate nel corso della stagione autunnale.

Per vederle sul piccolo schermo, però, gli spettatori e fan di Gelsomina dovranno attendere ancora un po' di tempo. La messa in onda, infatti, è stata annunciata soltanto per il 2022: probabilmente i nuovi episodi andranno in onda nel corso della stagione televisiva primaverile, ma non si esclude che possano slittare anche al prossimo autunno.

In vista del suo ritorno sul set di Mina Settembre, l'attrice napoletana non ha nascosto che lo scorso anno è stato abbastanza faticoso portare avanti le riprese.

Il retroscena di Serena Rossi su Mina Settembre

"Girarlo è stato faticoso, anche per la gestione familiare durante la pandemia", ha ammesso Serena Rossi, senza nascondere il fatto che la sua Gelsomina è stata una vera e propria boccata d'aria fresca nel panorama televisivo e il pubblico italiano ha apprezzato moltissimo il prodotto.

La serie tv, infatti, ha ottenuto un ascolto medio di oltre sei milioni di spettatori a settimana, con picchi che hanno toccato anche il 27% di share.

Numeri che hanno spinto la Rai a riconfermare "ad occhi chiusi" il secondo capitolo di Mina Settembre, destinato per le prime serate del 2022.