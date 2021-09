Si intitola "Missione Beauty" il nuovo talent show della Rai che verrà trasmesso a partire da giovedì 30 settembre - alle ore 17:15 su Rai 2 e che verrà condotto dalla famosa modella e showgirl Melissa Satta. Nel corso delle otto puntate, diversi aspiranti Make - Up Artist e Hair -Stylist provenienti da tutta Italia, si sfideranno a colpi di spazzola e pennelli per aggiudicarsi un contratto da Ambassador e Tutorship con due brand leader mondiali del Make-up e dell’Hairstyle, grazie al quale potranno iniziare una nuova vita professionale. A giudicare i 24 concorrenti, che successivamente diventeranno 16 finalisti che verranno divisi in 8 coppie, vi sono tre giudici d'eccezione: Manuele Mameli, Elisa Rampi e Guido Taroni.

Solo una sarà la coppia che si aggiudicherà la vittoria, distinguendosi per professionalità, personalità e stile.

Doppio appuntamento per 'Missione Beuty'

Dopo la puntata di partenza di questo pomeriggio, durante la quale si assisterà alle audizioni dei concorrenti, la seconda puntata dello show verrà trasmessa domani pomeriggio 1 ottobre - sempre su Rai 2 alle ore 17:15, inaugurando così l’appuntamento fisso settimanale del venerdì che accompagnerà il pubblico fino alla puntata finale che verrà trasmessa il 10 dicembre. "Missione Beauty" non è un semplice programma durante il quale giovani ragazzi si scontreranno, ma al contrario l'obiettivo dello show è proprio quello di individuare e coltivare dei giovani talenti.

Il talent, che è stato prodotto da Scarlett di Chiara Salvo, inoltre desidera celebrare la bellezza contemporanea e i suoi valori di inclusività, diversità e sostenibilità come principi consolidati del nostro tempo.

Melissa Satta sarà un punto di riferimento per i concorrenti

Attraverso lo show si potranno imparare tanti segreti di bellezza, che passo dopo passo verranno attentamente valutati dai giudici, che alla stessa misura avranno diritto di voto sui look make-up e hair-style realizzati, nonostante ognuno di essi sia stato chiamato per valutare uno dei specifici settori che saranno oggetto di gara.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il punto di riferimento dei concorrenti e loro complice emotiva nel gioco sarà Melissa Satta, che essendo un'icona di bellezza per molti giovani, con la sua simpatia e professionalità, condurrà le redini del talent-show. Tutte le puntate di "Missione Beauty" -che andranno in onda ogni venerdì- saranno trasmesse in chiaro su Rai2 e anche su RaiPlay a partire dal 30 Settembre.

Qui, non mancheranno contenuti extra ed inediti, come gli approfondimenti e i tutorial con i giudici. Infine, il pubblico potrà seguire ogni settimana sulle piattaforme social di @instarai2 i concorrenti nel backstage (non solo prima della messa in onda), e approfondire così la loro conoscenza ascoltando le loro storie e i loro progetti futuri.