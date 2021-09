Prosegue l'appuntamento in prima serata su Rai 1 con la nuova fiction francese Morgane - Detective geniale, in onda ogni martedì sera in prime time. Dopo il grande successo ottenuto in patria, la tv di Stato ha scelto di acquistare i diritti per la messa in onda di questa nuova serie da proporre durante la stagione autunnale. Martedì 21 settembre andrà in onda la seconda puntata, composta dagli episodi inediti dal titolo: Uno strano rapimento e Phyllobates terribilis.

La seconda puntata di Morgane-Detective geniale, le anticipazioni del 21 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la seconda puntata di Morgane-Detective geniale, rivelano che nel primo episodio dal titolo Uno strano rapimento, la brillante Morgane si ritroverà a dover collaborare con la polizia per quanto riguarda il caso della scomparsa di due bambine, sparite misteriosamente nel nulla.

Dopo l'inizio delle indagini, i primi sospetti su quanto è accaduto ricadranno sul conto di Franck Sorin, vale a dire il padre delle due bambine.

L'uomo, sei mesi prima si era separato dalla moglie, figlio di un ricco imprenditore: è davvero lui ad aver portato via le due bambine? Lo scopriremo nel corso dell'episodio in programma martedì sera sulla rete ammiraglia Rai.

E poi ancora, a seguire, ci sarà spazio per il secondo episodio previsto di questa seconda puntata dal titolo Phyllobates terribilis.

Il caso della morte di Fanny, Morgane indaga: anticipazioni seconda puntata

Le anticipazioni sulla trama rivelano che tutto ruoterà intorno al ritrovamento del cadavere di Fanny Mariani, una veterinaria specializzata in animali esotici.

Il corpo esanime della donna verrà rinvenuto all'interno del suo stesso ufficio: in un primo momento, tutto lascerà pensare ad una morte naturale.

Gli spoiler della fiction di Rai 1, però, rivelano che Morgane non sarà dello stesso parere: la brillante detective, infatti, sospetterà che la Fanny sia stata avvelenata e per questo motivo porterà avanti le sue indagini, per cercare di arrivare alla verità e rendere giustizia alla povera veterinaria.

La fiction Morgane conquisterà anche il pubblico di Rai 1?

Insomma una seconda puntata che si preannuncia ricca di pathos e colpi di scena per questa fiction che ha conquistato il pubblico francese, fino ad ottenere picchi di ben 10 milioni di spettatori in patria.

Ecco allora che Morgane-Detective geniale può essere considerata la Montalbano della nostra fiction. Riuscirà anche in Italia a conquistare il gradimento di una vasta fetta di spettatori? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane, in base al responso del verdetto auditel.