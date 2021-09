Pechino Express è pronto a tornare in tv per la sua nona edizione. Per quest'anno il reality condotto da Costantino della Gherardesca riserva diverse novità, a partire dalla messa in onda che passa dalla Rai a Sky (in streaming su NOW e in replica su Tv8). Inoltre, cambia anche il percorso che i concorrenti dovranno affrontare per raggiungere la vittoria: il viaggio toccherà infatti Turchia, Giordania, Uzbekistan ed Emirati Arabi; le coppie si sposteranno non solo facendo autostop, ma dovranno attraversare il deserto in dromedario, salire su treni, barche e affrontare tortuosi itinerari a piedi.

Pechino Express: il cast completo

Sono state ufficialmente annunciate le dieci coppie che partiranno alla volta del Medio Oriente e che vedremo in tv nel 2022. Questi i nomi dei nuovi concorrenti di Pechino Express:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono gli Atletici

Ciro e Giovambattista Ferrara formano la coppia Padre e Figlio

Barbascura X ed Andrea Boscherini sono gli Scienziati

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio gareggiano come i Fidanzatini

Giulia Paglianiti e Anna Ciati formano le TikToker

Victoria Cabello e Paride Vitale sono i Pazzeschi

Aurora Leone e Fru in gara come gli Sciacalli

Helena Prestes e Nikita Pelizon formano la coppia Italia-Brasile

Bugo e Cristian Dondi sono gli Indipendenti

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni gareggiano come Madre e Figlia

Il nuovo itinerario di Pechino Express

Il cast di Pechino Express è pronto [VIDEO] ad avventurarsi attraverso la rotta dei Sultani; si tratta di territori che storicamente sono stati dominati dai sovrani islamici, i quali hanno fatto splendere le civiltà mediorientali durante i secoli bui dell'Occidente.

I concorrenti in gara avranno l'occasione di viaggiare lungo importanti strade percorse dai Crociati, da Marco Polo, Alessandro Magno, Gengis Khan e Tamerlano.

L'itinerario che le coppie affronteranno parte dalla Cappadocia, attraversa Istanbul con la sua "Sublime porta", e raggiunge Samarcanda sulla Via della Seta. Sarà un'opportunità unica, anche per i telespettatori, per scoprire le meraviglie e i tesori nascosti del mondo dei Sultani.

Nel corso degli anni Pechino Express ha creato percorsi sempre diversi e ricchi di novità: dalla prima alla terza edizione è stata l'Asia la protagonista, l'America in occasione della quarta e della quinta, e nuovamente l'Asia per la sesta; nel 2018 si è toccata l'Africa per la prima volta con tappe in Marocco, Tanzania e Sudafrica, per un percorso totale di 15 mila chilometri; l'ottava e ultima edizione si è svolta invece tra Cina, Thailandia e Corea del Sud, la missione finale è stata a Seoul e ha visto vincere le giovani Nicole Rossi e Jennifer Poni (le Collegiali).