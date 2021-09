Dal prossimo 17 settembre debutterà la nuova edizione di Tale e Quale Show 2021, il fortunato varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti. Quest'anno, tra i concorrenti che si metteranno in gioco spicca il nome di Pierpaolo Pretelli, ex concorrente dell'ultimo Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di conoscere e innamorarsi di Giulia Salemi. A pochi giorni dal debutto dello show, Cristiano Malgioglio ha smascherato i fan dell'ex velino di Striscia la notizia, i quali lo starebbero contattando per chiedere "favoritismi" in vista dell'inizio dello show Rai.

Tale e Quale Show 2021: Malgioglio nuovo giudice del varietà

Nel dettaglio, per questa nuova edizione di Tale e Quale Show 2021, Carlo Conti ha scelto di modificare in parte la giuria del suo fortunato varietà e tra le new entry spicca anche Cristiano Malgioglio.

Dopo essersi rimesso in gioco, lo scorso anno, nella casa del Grande Fratello Vip, il paroliere sarà uno dei giudici del programma e in una recente intervista, ha ammesso che sarà "cattivissimo".

"Se una concorrente mette un piede fuori posto è distrutta. Mi spaventa molto Alba Parietti", ha dichiarato Malgioglio parlando di questa nuova esperienza che lo attende per diverse settimane su Rai 1.

La frecciatina di Malgioglio ai fan di Pierpaolo Pretelli

Malgioglio, poi, non ha risparmiato neppure una frecciatina rivolta nei confronti di Pierpaolo Pretelli e in particolar modo verso i suoi fan, rivelando pubblicamente quello che starebbe accadendo sui social.

"I fan di Pierpaolo Pretelli mi stanno scrivendo sui social che se non lo tratto bene mi tolgono i like", ha rivelato il nuovo giudice di Tale e Quale Show.

Tuttavia, Cristiano non ha alcuna intenzione di farsi "intimorire" dalle richieste dei fan di Pierpaolo e va avanti per la sua strada, confermando di fatto che non farà sconti a nessuno nelle vesti di giudice di questo attesissimo show della stagione autunnale di Rai 1.

'Non me ne frega niente', sbotta Malgioglio

"A me non frega niente, mica faccio l'influencer", ha sbottato Malgioglio confermando di fatto che non gli interessano i like social e che sarà intransigente nel suo nuovo ruolo a Tale e Quale Show.

Intanto, però, a pochi giorni dal debutto della nuova edizione, il fidanzato di Giulia Salemi continua a essere uno dei super favoriti di questa edizione.

Al momento, infatti, è considerato tra i possibili trionfatori di quest'anno, complice proprio la vasta popolarità che ha acquisito sui social dopo l'esperienza nella casa più spiata d'Italia e la presenza al suo fianco di Giulia Salemi, tra le influencer italiane più seguite con quasi due milioni di follower.