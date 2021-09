Romina Power sarebbe furibonda con Loredana Lecciso. A renderlo noto è il settimanale Nuovo. Tutto sarebbe nato da alcune dichiarazioni della showgirl pugliese al magazine Oggi risalenti allo scorso luglio. In tale occasione Loredana ha specificato come in passato abbia permesso a molte persone di mettere il "becco" nella sua vita sentimentale, aggiungendo che una cosa simile non si ripeterà, in quanto sarà lei a non consentirlo più. Romina si sarebbe sentita chiamata in causa e avrebbe chiesto ad Al Bano di prendere provvedimenti al riguardo. Al momento, queste informazioni sono da prendere con le pinze, in quanto si tratta di indiscrezioni ancora da confermare.

Che tra le due donne di spettacolo non scorresse buon sangue è cosa comunque risaputa.

Romina Power: la presunta richiesta ad Al Bano

Sembra che dopo le dichiarazioni di Loredana Lecciso relative al voler proteggere la privacy sulla sua vita di coppia, Romina Power si sarebbe infuriata. Sul settimanale si legge testualmente: "Secondo fonti del suo entourage, (Romina nda) avrebbe detto ad Al Bano di tenere a freno la lingua di Loredana…". Non sappiamo se le cose siano andate realmente così, ma ci si chiede, nel caso, se Albano Carrisi abbia rispettato il volere della sua ex compagna. Dopo la fine del matrimonio con la figlia di Tyrone Power e Linda Christian, il cantante di Cellino San Marco si è ricostruito una vita con Loredana dalla quale ha avuto due figli: Yasmine e Albano jr.

Al Bano sarebbe schierato con Loredana

Secondo altre voci di corridoio sembra che gli equilibri nella famiglia Carrisi sarebbero cambiati. Se in un primo momento Al Bano sembrava non prendere le parti né di Romina, né tantomeno di Loredana Lecciso, pare che adesso l'artista 78enne sia apertamente schierato con la seconda. I nomi dei tre personaggi di spettacolo sono da anni al centro del Gossip.

Dopo la rottura causata dalla scomparsa della loro figlia Ylenia e dalla fine della loro relazione, col passare del tempo Al Bano e Romina si sono riavvicinati, ricostruendo pian piano quel rapporto che si era andato a sgretolare. Anche se non si può più parlare di amore, i due sono hanno ricreato un sodalizio professionale per la gioia dei fan che ancora oggi sognano un riavvicinamento sentimentale.

Il Leone di Cellino assente a Sanremo

Al Bano non sarà presente alla prossima edizione del festival di Sanremo. Al momento questa sarebbe la situazione, ma è possibile che in futuro le cose possano cambiare. Intervistato al settimanale DiPiù, Carrisi ha spiegato come Sanremo sia una realtà troppo "impegnativa e complicata".