Dopo Can Yaman e Diletta Leotta, è finita al centro del clamore mediatico anche la presunta relazione tra Demet Ozmedir e il noto cantante turco Oguzhan. Come spiegato su Instagram da Alessandro Rosica, anche in questo caso la storia sarebbe un'invenzione per ottenere visibilità. A detta dell'esperto di Gossip, il tutto sarebbe stato inventato dai rispettivi manager degli attori.

L'indiscrezione

Attraverso il suo profilo Instagram, Alessandro Rosica ha postato uno scatto di Demet Ozmedir al fianco di Oguzhan. Senza troppi giri di parole, l'esperto ha spiegato di avere tralasciato questa "relazione" per dedicare tempo alla love story fake tra Diletta Leotta e Can Yaman.

Tuttavia, Rosica ha chiosato: "Ho sempre saputo che questa presunta storia fosse falsa". Il diretto interessato ha fatto sapere che Demet ha reso pubblica la liaison con il noto cantante turco nello stesso periodo in cui Yaman usciva allo scoperto con Leotta. Dopo avere contattato alcune fonti presenti in Italia e in Turchia, Rosica ha rassicurato i suoi followers: "Demet Ozmedir attualmente è single". A quanto pare, il fidanzamento con Oguzhan sarebbe stato solamente una copertura.

I motivi del gesto

Alessandro Rosica, nel corso del suo intervento, ha cercato di spiegare perché attori famosi come Can Yaman o Demet Ozmedir si sarebbero prestati a questo "circo". Secondo l'opinione dall'esperto di gossip, il tutto sarebbe stato architettato dai manager di entrambi gli attori.

Il motivo? Sia Can che Demet hanno ottenuto una maggiore popolarità.

Rosica ha precisato che è vero il fatto che il duo Yaman-Ozmedir era già popolare, ma grazie alla relazione "fake" hanno avuto nuovi progetti di lavoro, sponsor e spot pubblicitari. Prima di concludere, Alessandro Rosica ha promesso ai suoi fan che cercherà di capire perché Oguzhan si sia prestato a questa cosa.

L'addio tra Can Yaman e Diletta Leotta

Per quanto riguarda la storia tra Diletta Leotta e Can Yaman, Alessandro Rosica è stato uno dei primi a puntare il dito. A quanto pare, il tempo potrebbe dargli ragione. Nel dettaglio, l'esperto ha sempre parlato di "favola di cartone". Secondo Rosica, ogni scatto pubblicato dalla coppia veniva concordato.

Nonostante l'attore e la giornalista avessero fatto un viaggio in Turchia con tanto di presentazioni in famiglia, Rosica non ha mai creduto alla buona fede. Una volta terminata la vacanza nel paese d'origine di Can, tra i due "fidanzati" è calato il gelo. Il duo Leotta-Yaman non ha mai rivelato i motivi di questo "raffreddamento", ma è pare evidente che tra loro non ci sia più nulla.

Secondo Alessandro Rosica, la coppia avrebbe deciso di interrompere il "patto" quando gli addetti ai lavori hanno cominciato a dubitare di loro.