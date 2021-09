Infastidito ed amareggiato, Sangiovanni nella serata di ieri, sabato 4 settembre, ha dato vita a un duro sfogo affidato a diverse Instagram Story. Il cantante, stanco di essere preso di mira dal Gossip riguardante la sua vita privata, ha deciso di prendere la parola per chiarire la sua posizione. Il vicentino ha difeso il status di artista, prima che di fidanzato di Giulia Stabile, invitando chi lo segue a farlo per la sua musica e non perché interessati in maniera morbosa alla sua storia d'amore. Per l'ennesima volta, dopo aver chiarito la sua posizione durane il concerto a Brescia, Sangio si è trovato costretto a ribadire che vuole vivere la sua intimità con la ballerina senza intromissioni.

Sangiovanni chiede il rispetto della sua privacy

'Capisco che c'è bisogno di dire la mia', ha esordito Sangiovanni su Instagram chiarendo che avrebbe voluto non dover affrontare certi temi. Il cantante ha proseguito aggiungendo che lui e Giulia hanno vissuto vicini mentre si trovavano nella casetta di Amici perché hanno iniziato a provare un sentimento. Il tutto però è avvenuto in maniera inconscia poiché nessuno dei due si sarebbe mai potuto immaginare cosa li attendeva una volta terminato il programma. Si facevano del bene a vicenda e ciò li ha uniti, come è stato sotto gli occhi di tutti per diversi mesi.

'Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante', ha poi affermato Sangio. 'Quindi io non sono il fidanzato di Giulia, e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni.

Non perché non lo siamo realmente, ma perché prima di tutto siamo due artisti', ha detto abbastanza stizzito per tutta la situazione il cantante. E' chiaro quindi che non vi è alcuna crisi tra i due ragazzi, ma che la loro arte deve esser apprezzata da chi li segue e non la loro relazione, che sebbene sia nata sotto i riflettori non è di dominio pubblico.

Sangiovanni, infatti, ha aggiunto che non bisogna essere attaccati al gossip infinito e vuoto ma alla danza di Giulia e alla sua musica. 'Perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy?', ha proseguito il suo sfogo, sottolineando che come ogni altra coppia, i due hanno la loro intimità.

Il cantante e la hit 'Tutta la Notte': il riferimento alla ex fidanzata divide il web

'Noi non facciamo gli influencer', ha detto poi il cantante che ha voluto sottolineare come il loro scopo non è mettere in mostra la loro vita ma la loro arte nella quale senza dubbio confluisce ciò che loro vivono, ma l'intromissione non è certo il modo di dimostrare che vengono apprezzati dai fan secondo il vicentino. Queste motivazioni di Sangiovanni sono state ampiamente condivise sui social, mentre ad alimentare qualche divisione tra i fan è stato un riferimento alla sua ex fidanzata, che per alcuni poteva benissimo essere evitato.

'Tanti sono arrivati a dire che dovrei esporre la mia 'cosa' con Giulia perché è quello che mi ha portato al successo', ha infatti detto Sangiovanni che però ha subito aggiunto che le canzoni le scrive e le canta lui.

E' vero che la ballerina vincitrice di Amici 20 gli ha donato delle emozioni, ma magari quelle stesse emozioni sono state vissute da altri che si sono identificati. E a tal proposito, parlando della canzone 'Tutta la Notte', il diciottenne ha detto: 'Dovrei ringraziare la persona che era al mio fianco quando l'ho scritta?'. Tale frase è stata criticata: tutti ricordano infatti che proprio sulle note di questa hit, Giulia si è esibita sul palco di Radio Italia creando un momento magico con la sua danza. In tanti, però, hanno visto in tali affermazioni un rimarcare dell’universalità della musica, in cui tutti si possono riconoscere in base alle emozioni vissute.

La richiesta di rispetto: 'Rifletteteci'

'Basta, rifletteteci', ha poi concluso Sangiovanni che ha precisato di non voler in alcun modo sminuire Giulia, ma che anzi lo fanno tutti coloro che parlano della sua relazione piuttosto che della sua danza e del suo grande lavoro per aggiungere nuovi importanti obiettivi. Infine, il cantante ha chiesto di non perdere tempo a commentare e odiare perché non vi è alcun motivo per farlo. Cosa accadrà adesso? Gli hater si placheranno lasciando un po' di spazio ai due giovani o le parole di Sangiovanni alimenteranno una nuova polemica? Sta di fatto che il fastidio del cantante durante tutto il discorso è stato ben evidente. Non resta che attendere la prossima mossa sua e della dolce Giulia.