Il finale di serie di Sen Çal Kapımı sta per arrivare. Mercoledì 8 settembre, su Fox Türkiye, i telespettatori scopriranno l'epilogo di una delle storie d'amore che sta appassionando tantissime persone in tutto il mondo. Eda e Serkan infatti, durante queste ultime puntate, hanno coronato il loro sogno d'amore prima con il matrimonio, poi con l'arrivo del loro secondogenito, che nascerà proprio durante la prossima puntate, la 52.

La famiglia inizierà a sorvegliare Eda

Nella puntata 52 di Sen Çal Kapımı, Eda, fortunatamente, uscirà indenne dalla caduta dalla scala, avvenuta mentre era intenta a recuperare un palloncino per Kiraz.

Ancora non si sa in che modo e, soprattutto, chi l'ha salvata, ma sicuramente la sorveglianza nei suoi confronti aumenterà del 100%.

Per Serkan, infatti, non basteranno più le due infermiere che ha assoldato per tenere d'occhio la moglie, avrà bisogno dell'aiuto di tutta la famiglia. Così grazie ad Ayfer, Aydan, Kemal, Melo e Seyfi inizierà a tenere d'occhio la moglie. Eda, però, avrà un carattere abbastanza irascibile e i familiari inizieranno a tollerarla a fatica, al punto che alcuni di loro, come Seyfi, si lamenteranno pure con Serkan.

Il bambino sta per nascere

Intanto, la data del parto si avvicinerà sempre di più ed Eda e Serkan vorranno trascorrere alcuni attimi da soli, per questo motivo decideranno di dirigersi verso uno chalet.

La semplice vacanza, però, si trasformerà in un'avventura. Infatti il fuoristrada in cui viaggeranno avrà dei problemi, proprio mentre i due si ritroveranno in mezzo a un bosco.

I problemi alla macchina, però, non saranno gli unici. Infatti a Eda si romperanno le acque e inizieranno le doglie. Dopo aver riparato la macchina, Serkan sarà determinato a portare la moglie in ospedale, ma purtroppo non ci sarà il tempo necessario: il bambino sta per nascere.

Così l'architetto prenderà la moglie in braccio e con un plaid l'adagerà sotto a un albero. Serkan si ritroverà ad affrontare una prova che forse non si sarebbe mai aspettato: far nascere il suo bambino. Dovrà farlo, soprattutto per Eda, che riporrà in lui tutta la sua fiducia.

Tutti in ospedale per la nascita del piccolo Bolat

Intanto, Eda riuscirà ad avvertire Ayfer dell'inizio del travaglio. La zia avviserà tutti e così parenti e amici si precipiteranno in ospedale per attendere la nascita del piccolo Bolat. Quando arriveranno lì, però, scopriranno che Eda e Serkan non sono ancora giunti in ospedale. Dove saranno finiti? Alcuni ipotizzeranno che l'architetto abbia portato la moglie in un altro ospedale, non riusciranno realmente a immaginare che i due siano rimasti bloccati nel bosco. Come si concluderà la vicenda? L'appuntamento con il finale di serie di Sen Çal Kapımı è per mercoledì 8 settembre su Fox Türkiye.