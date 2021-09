Arrivano le anticipazioni di Tempesta d'amore delle nuove puntate in onda su Rete 4 dal 19 al 25 settembre 2021. Attenzione alla coppia formata da Christoph e Selina, che avrà dei problemi. Saalfeld deluderà la sua fidanzata, che inizierà a riflettere sulla sua relazione. A metter loro i bastoni tra le ruote sarà anche Ariane, che approfitterà della tensione creatasi. Nel frattempo Vanessa si lascerà andare ai suoi desideri, nonostante sia preoccupata per la lunga e faticosa riabilitazione conseguente all'intervento al ginocchio. Le cose però, non andranno nel verso giusto.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Vanessa bacia Max

Alfons cerca di risollevare il morale alla povera Vanessa, ancora convalescente dopo l'intervento al ginocchio. Pensa così di invitare Max a casa per una partita a carte. Le ore passano veloci e la piacevole reunion prende una piega inaspettata: Sonnbichler bacia il suo amato.

Max sarà spiazzato dal bacio di Vanessa e si convincerà che la giovane si sia innamorata di lui. Vanessa invece sarà certa di non essere ricambiata e così, per evitare una delusione, minimizzerà l'accaduto. Un proposta di Max a Shirin destabilizzerà completamente Sonnblicher.

Non andrà bene tra Maja e Florian: la ragazza sarà amareggiata quando verrà a sapere che il suo ex fidanzato ha intenzione di abbattere l'albero simbolo del loro amore ormai distrutto.

I due metteranno da parte il risentimento reciproco quando verranno assunti da Rosalie per la sua campagna elettorale. Si tratta di un piano per cercare di far tornare il sereno tra loro?

Ariane trama contro Selina e Christoph

Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 19 al 25 settembre 2021 su Rete 4, la perfida Kalemberg non smetterà di tramare contro Saalfeld.

Ariane verrà a sapere che l'azienda promossa da Christoph non si comporta eticamente con i propri dipendenti e non perde tempo a mettere al corrente Selina, che affronta immediatamente il fidanzato per metterlo davanti a una scelta.

Selina delusa dal fidanzato, nuove puntate Tempesta d'amore 19-25 settembre 2021

Saalfeld non avrà intenzione di rinunciare a un'occasione così importante, anche se sarà messo al corrente da Selina delle scelte poco professionali dell'azienda alla quale è interessato.

Inaspettatamente, Christoph deciderà di portare avanti il suo affare, deludendo Selina. Per non avere ulteriori problemi, si farà promettere da Erik che la notizia non arrivi alla stampa.

Come svelano le anticipazioni degli episodi di Tempesta d'amore, Erik coglierà al volo la preziosa informazione usandola a suo favore. Insieme ad Ariane, farà in modo che tutto venga alla luce, mettendo così in seria difficoltà l'ingenuo Christoph.