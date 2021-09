Tempesta d'amore ha abituato il suo pubblico ad assistere ad arrivi e a partenze. Nelle puntate che verranno trasmesse in futuro in Italia, ci sarà un nuovo allontanamento che, sicuramente, modificherà il corso della storyline di diversi personaggi. Questa volta, saranno Lucy e Joell a dire addio alla soap. La giovane si troverà in una situazione che non le lascerà altra scelta se non quella di abbandonare il Furstenhof. Ovviamente, il suo amato Joell andrà con lei.

Attualmente, la TV Soap tedesca va in onda dal lunedì alla domenica, su Rete 4, alle 19:50.

Tempesta d'amore, trame di ottobre: Lucy verrà licenziata

Dopo una storia d'amore colma di sorprese, Lucy e Joell, interpretati rispettivamente da Jennifer Siemann e da Peter Lewys Preston, diranno addio al Furstenhof e partiranno alla ricerca di un nuovo futuro.

La causa di tutto ciò risiederà in un errore commesso dalla povera Lucy. La ragazza, infatti, durante un turno di lavoro, inavvertitamente, causerà un incidente che coinvolgerà un cliente dell'hotel molto facoltoso. Il video dell'accaduto verrà caricato su Internet causando lo sgomento e l'ilarità generale.

Ciò metterà Lucy in una posizione davvero molto difficile e le cose peggioreranno quando le verrà comunicato il suo licenziamento.

Anticipazioni di ottobre di Tempesta d'amore: Lucy riceverà una nuova offerta di lavoro

Lucy sarà molto provata dall'accaduto. Niente sembrerà confortarla soprattutto perché il licenziamento comporterà per lei l'impossibilità di mantenersi da sola. All'improvviso, però, la situazione prenderà una svolta inaspettata e la ragazza verrà contattata da qualcuno che ha guardato il video il rete e che ha un lavoro da offrirle.

Lucy, per ottenere il nuovo impiego, però, dovrebbe lasciare la Germania e trasferirsi a Londra.

Nel frattempo, Werner deciderà di ritirare il licenziamento per permettere alla ragazza di ripresentarsi sul posto di lavoro.

Il fantasma di Romy farà visita a Lucy

Lucy sarà molto combattuta perché non saprà come comportarsi. Da una parte vorrebbe restare in Germania e continuare con la sua vita di sempre, ma dall'altra l'idea di partire per una città sconosciuta la incuriosirà molto.

Joell le consiglierà di seguire l'istinto e la spronerà a partire alla ricerca di qualcosa di diverso. Seguendo il suo consiglio, Lucy accetterà la nuova offerta di lavoro e si preparerà a partire per Londra insieme al suo fidanzato.

Nei suoi ultimi momenti al Furstenhof, però, riceverà una visita davvero inaspettata: quella del fantasma di sua sorella Romy. Sarà proprio con un pizzico di fantasia e tanta voglia di avventura che si concluderà il ciclo narrativo dedicato a Lucy e Joell.