La nuova edizione di Uomini e donne 2021/2022 sarà caratterizzata ancora una volta dagli scontri accesi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due protagoniste della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi continueranno a essere al centro dell'attenzione mediatica, complice anche la recente operazione chirurgica alla quale si è sottoposta Gemma per aumentare le dimensioni del seno. Una scelta che ha mandato "in tilt" Tina, la quale sulle pagine di Nuovo Tv, la rivista diretta da Riccardo Signoretti, non si è risparmiata nei confronti della sua acerrima nemica.

Tina Cipollari al vetriolo contro la nemica Gemma Galgani

Nel dettaglio, il rapporto tra Tina e Gemma non è mai stato dei migliori e c'è da scommettere che anche quest'anno le due donne non riusciranno a trovare un punto d'incontro per poter convivere pacificamente nello studio della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Gemma Galgani, a pochi giorni dall'inizio ufficiale del programma in tv, ha confessato di essersi sottoposta a un'operazione chirurgica al seno.

La dama torinese, senza troppi giri di parole, ha ammesso di aver ceduto alla vanità e spera adesso di poter finalmente trovare il suo principe azzurro, col quale iniziare una nuova vita fuori dallo studio televisivo Mediaset.

Uomini e donne, riparte lo scontro acceso tra Tina e Gemma

La reazione di Tina Cipollari, però, non è stata affatto delle migliori: l'opinionista non le ha mandate a dire a Gemma nel corso delle prime registrazioni di Uomini e donne 2021/2022 ed ha "fatto di peggio" nel corso della sua ultima intervista.

L'opinionista del programma di Canale 5, infatti, ha lanciato pesanti frecciatine contro la dama torinese, per la sua scelta di ricorrere al chirurgo estetico per rifarsi il seno.

"Ora Gemma avrà anche il seno nuovo, ma resta la vecchia di sempre. Una donna superficiale", ha sbottato Tina, emettendo questa durissima sentenza nei confronti della storica dama torinese, che da oltre un decennio è alla ricerca del suo grande amore in tv.

Ci sarà la replica di Gemma dopo le offese di Tina?

Per Tina, infatti, non ci sono dubbi sul fatto che non saranno "due protesi al silicone" a rendere più affascinante Gemma Galgani e quindi più "appetibile" anche per i cavalieri che arriveranno in studio per conoscerla.

Insomma, un vero affondo quello di Tina, che difficilmente passerà inosservato. Quale sarà a questo punto la reazione della dama torinese?

Replicherà "per le rime" alle offese di Tina oppure avrà modo di dire la sua nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne?