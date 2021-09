È notizia di qualche giorno che Gemma Galgani si sia rifatta il seno poco prima di rientrare nel cast di U&D: la torinese ha rilasciato un'intervista alla rivista di Riccardo Signoretti per spiegare come mai abbia deciso di sottoporsi ad un altro intervento a 71 anni. Il sogno della dama del Trono Over è quello di incontrare l'anima gemella, ma dietro alla scelta di ritoccarsi décolleté e labbra c'è anche la volontà di non farsi frenare dall'età o dai giudizi delle altre persone.

Lo sfogo di Gemma prima di tornare a U&D

Perché Gemma ha deciso di rifarsi seno e labbra a più di 70 anni?

A questa domanda che impazza tra i fan di U&D da giorni, ha risposto la diretta interessata in quella che fino ad ora è l'unica intervista post operazione. Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti (il primo a spoilerare i nuovi ritocchi di Galgani e anche la prima foto della dama col nuovo décolleté), dunque, il 1° settembre ha pubblicato le dichiarazioni con le quali la torinese ha giustificato le sue ultime mosse.

Quando le è stato chiesto come mai ha fatto ancora ricorso alla chirurgia un anno dopo il lifting al viso, la protagonista del Trono Over ha risposto: "È un'idea che ho avuto alla fine dell'ultima stagione. Ero giù di morale per le tante delusioni e ha iniziato a stuzzicarmi questa idea".

"Volevo un miglioramento fisico che potesse rendermi più sicura anche a livello emotivo", ha aggiunto la 'regina' indiscussa del dating-show di Canale 5.

La risposta alle critiche della protagonista di U&D

Nel replicare a chi da giorni la sta attaccando per la decisione di rifarsi seno e labbra alla sua età, Gemma ha detto: "Non ho avuto paura delle malelingue.

Porto avanti le mie idee". La chiacchierata Galgani, poi, ha spiegato che si è sottoposta a due nuove operazioni chirurgiche anche per provare a spronare chi come lei è un po' avanti con gli anni a non mollare, a volersi sempre migliorare sia dentro che fuori.

"Vorrei essere d'esempio per le donne della mia età, per quelle che non hanno il mio stesso coraggio", ha fatto sapere la torinese nell'intervista che i siti di Gossip stanno riportando mercoledì 1° settembre.

Quando il giornalista le ha chiesto di condividere con i lettori il suo desiderio più grande, la 71enne ha risposto: "Vorrei incontrare il mio principe per scrivere insieme il lieto fine. Ma non voglio quello azzurro, lo voglio vero". Insomma, la protagonista di U&D ha le idee molto chiare e non si sta facendo scalfire dalle critiche che le stanno piovendo addosso da quando ha confermato i suoi nuovi ritocchi.

Anticipazioni prime puntate di U&D

Gemma è stata anche la protagonista indiscussa delle prime registrazioni di U&D dopo lo stop estivo. La torinese ha catturato l'attenzione dei presenti sfoggiando un seno nuovo e labbra più voluminose, risultato del doppio intervento di un chirurgo. Galgani ha litigato a lungo con Tina, che non accetta che la sua antagonista numero uno si sia rifatta ancora all'età di 71 anni.

Tra le due sono volate parole grosse, tant'è che la dama non ha avuto tempo per iniziare ad avvicinarsi a qualche nuovo cavaliere del parterre.

Anche Isabella e Biagio hanno avuto da ridire sulla decisione della 'regina' del Trono Over di ritoccarsi di nuovo: entrambi considerano "sconsiderata" la decisione della donna di sottoporsi ad una mastoplastica e a qualche punturina pur di apparire più giovane e piacente agli occhi degli uomini del cast. Per il momento, comunque, la nuova Gemma non ha ancora fatto breccia nel cuore di nessuna new entry del programma, ma c'è tempo perché questo accada, con buona pace di Tina Cipollari e di tutti i detrattori di Galgani.