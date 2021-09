Ida Platano è tornata nel parterre di Uomini e Donne, pronta per trovare un nuovo amore. Nelle ultime puntate trasmesse, la dama ha spiegato di avere iniziato una conoscenza con Marcello Messina ma, durante il loro primo appuntamento, il cavaliere si è addormentato. Ida è rimasta delusa dall'uomo e, sui social, i fan del programma di Maria De Filippi hanno criticato le lamentele di Platano, ritenendola pesante. Inoltre, alcune persone hanno paragonato la parrucchiera alla sua amica Gemma Galgani.

Uomini e Donne: Ida giudicata pesante da alcuni fan

Su una pagina web dedicata al dating show di Canale 5 è stato pubblicato un post relativo all'episodio andato in onda in televisione, nella puntata del 27 settembre, giorno in cui Ida ha raccontato quanto accaduto nella prima uscita con Marcello, quando, a causa della stanchezza, l'uomo si è addormentato. Alcuni fan hanno difeso il nuovo single del parterre di Uomini e donne, ritenendo la dama troppo pesante. A tal proposito, una persona ha scritto: ''Se un uomo non le salta subito addosso, va in crisi''.

Uomini e Donne: Gemma e Ida ritenute simili

Fra i commenti sui social, alcune persone hanno paragonato il comportamento di Ida Platano, a quello di Gemma Galgani che, a detta loro, oltre ad essere pesanti, avrebbero alcuni atteggiamenti simili, quando si relazionano con gli uomini.

Infatti, una persona ha scritto: ''Lei è uguale alla sua amica'', mentre, un'altra fan ha scritto dei complimenti a Marcello ed ha affermato: ''Sappi apprezzarlo questo uomo che sembra un'ottima persona e cerca di capirlo. Stai proprio seguendo l'esempio della tua amica Gemma che, come vedi, è ancora in attesa''.

La conoscenza fra Ida e Marcello procede a Uomini e Donne

Nonostante Marcello Messina si sia addormentato durante il primo appuntamento con Ida, la dama non ha voluto precludersi la possibilità di proseguire la sua conoscenza con il cavaliere. Infatti, durante la puntata di Uomini e Donne del 28 settembre, la coppia ha raccontato di essersi vista anche nel weekend.

Come raccontato in studio, l'agente immobiliare ha fatto una sorpresa a Platano, andando a trovarla a Brescia e restando con lei nella giornata di sabato. Sui social, il nuovo single del parterre è molto amato dai fan del programma e ci sono molti commenti positivi sul nuovo cavaliere che sta provando a conquistare Ida. Alcune persone, però, ritengono che Marcello sia troppo per l'ex fidanzata di Riccardo Guarnieri e, inoltre, si augurano che la dama non lo faccia soffrire. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se la frequentazione fra Ida e Marcello avrà un lieto fine e se la coppia lascerà insieme il programma.