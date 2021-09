Nuovi colpi di scena sono successi nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne avvenuta il 26 settembre. Gli spoiler annunciano che Gianni Sperti ha mostrato dei dubbi sulla buonafede di Ciprian, il corteggiatore di Andrea Nicole. Marcello, invece, è apparso sempre più preso da Ida Platano.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione del 26 settembre

Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che la registrazione è iniziata con un vero e proprio colpo di scena. In dettaglio, Maria De Filippi ha espulso Joele Milan dal trono classico per aver preso in giro la redazione.

La presentatrice, infatti, ha mostrato un rvm della scoperta puntata, dove il 26enne originario di Dolo avrebbe chiesto ad Ilaria, una delle sue corteggiatrici, di accettare la sua amicizia su Instagram tramite il profilo del suo migliore amico. Purtroppo l'utilizzo dei social media sono vietati dal regolamento di U&D per evitare che i vari protagonisti del trono classico si mettano d'accordo fuori dagli studi di Cinecittà. Un atteggiamento scorretto che è stato punito da Maria De Filippi, che ha buttato fuori Joele ed Ilaria.

Gianni Sperti ha dei dubbi su Ciprian dopo il bacio con Andrea Nicole

Poi è toccato il turno di Andrea Nicole, che è stata fatta sedere dalla presentatrice al centro dello studio per parlare di cosa è accaduto in esterna con Ciprian.

Tra la tronista e il corteggiatore, infatti, è scattato il primo bacio a telecamere spente, che però ha fatto sorgere dei dubbi in Gianni Sperti. Quest'ultimo ha accusato il ragazzo di essere poco sincero, in quanto avrebbe seguito alla lettera il consiglio di Armando Incarnato che nella puntata precedente lo aveva convinto a farsi avanti fisicamente.

Inoltre, l'opinionista ha ammesso di aver notato Ciprian più distaccato in questa ultima esterna, tanto che quest'ultimo ha detto che uscirebbe anche con Roberta. Nonostante questo, Andrea Nicole ha creduto nella buonafede del corteggiatore, tanto che alla fine i due hanno ballato insieme.

Ida Platano e Marcello continuano la loro conoscenza

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, visto che nella registrazione di U&D si è parlato anche di Ida Platano. La parrucchiera di Brescia continua la conoscenza con Marcello, il quale pare essere molto preso da lei dopo aver superato alcune incomprensioni sorte nelle ultime settimane.

Graziano, invece, è stato preso a ceffoni da una dama per aver svelato alcuni dettagli intimi del loro incontro.

Matteo Fioravanti è uscito in esterna con una corteggiatrice di nome Noemi, dove si è lasciato andare anche fisicamente stringendola più volte a sé, sebbene avesse dichiarato di non essere capace ad abbracciare nessuno se non sua mamma. Proprio per questo motivo, il tronista romano ha deciso di mandare a casa Maria, affermando che con lei non è scattato nulla.