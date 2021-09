È da qualche ora terminata la registrazione di una nuova puntata di Uomini e donne. Le anticipazioni rivelano che durante le riprese non sono mancati i colpi di scena. Maria De Filippi ha infatti sbugiardato il tronista Joele perché, durante le riprese precedenti, si era messo d'accordo con la corteggiatrice Ilaria, pensando di non essere ascoltato dalla redazione del programma. Oggi, la conduttrice ha fatto sedere Joele e le sue corteggiatrici al centro dello studio ed ha spiegato quanto accaduto, cacciando dallo studio il giovane tronista.

Spoiler Uomini & Donne, Joele lascia lo studio

Nel corso della registrazione odierna del dating show di Canale 5, Maria De Filippi ha invitato il tronista Joele e le sue corteggiatrici a sedersi al centro dello studio. Subito dopo la conduttrice ha fatto scendere il led ed ha mandato in onda il ballo avvenuto durante la precedente registrazione. Dalla clip si è visto il giovane tronista ballare con la corteggiatrice Ilaria. I due si sono scambiati qualche parola e, pensando di non essere ascoltato, Joele ha rivelato alla ragazza che un suo amico ha iniziato a seguirla su Instagram. Tuttavia il giovane ha supplicato Ilaria di ricambiare il seguito, così da potersi sentire di nascosto. La redazione ha ascoltato le parole del tronista che così facendo ha infranto le regole del programma televisivo.

Per questo motivo, dopo averlo smascherato, Maria ha invitato Joele a lasciare il programma, ponendo fine al suo trono. Gli spoiler non rivelano la reazione del tronista dopo essere stato smascherato davanti a tutti i presenti in studio.

U&D, il trono di Joele Milan

L'arrivo dei nuovi tronisti ha fatto breccia non solo sul pubblico, ma anche sugli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti .

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quest'ultimo ha presentato, durante una recente intervista, Andrea, Matteo e Roberta, per aver raccontato i loro punti di forza e di debolezza. Ogni tronista infatti ha una storia non semplice alle spalle, ma nonostante le loro difficoltà non hanno perso l'occasione di vivere in gioco, raccontando il loro passato. Purtroppo così non è stato per Joele.

Il giovane tronista è stato smascherato dalla padrona di casa per aver preso accordi con la corteggiatrice Ilaria, deludendo le aspettative della redazione e provando ad infrangere le regole. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli circa quanto accaduto durante la registrazione odierna ma nei prossimi giorni verrà sicuramente mandata in onda la puntata. Non resta quindi che aspettare che venga trasmesso il nuovo episodio per scoprire qualcosa in più riguardo a quanto accaduto.