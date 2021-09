La prima registrazione settimanale di U&D, Maria De Filippi l'ha condotta lunedì 6 settembre. A sette giorni dal debutto su Canale 5, il cast del dating-show si è ritrovato per dare vita ad una nuova puntata, quella che presumibilmente sarà trasmessa in televisione attorno alla fine del mese. Gemma è ancora a quota zero pretendenti, mentre Ida continua a conoscere Marcello dopo averlo baciato. Nessun ritorno nel Trono Over: né Riccardo né Roberta hanno partecipato alle ultime riprese.

Aggiornamenti sulla sfortuna in amore di Gemma a U&D

Quando mancano poche ore a una nuova registrazione di U&D (il cast si riunirà il 7 settembre agli studi Elios per la seconda puntata settimanale), in rete circolano poche ma interessanti anticipazioni sulla registrazione che c'è stata il 6 settembre a Cinecittà.

Gemma è stata protagonista del giorno con le sue lamentele. Dopo aver saputo da Maria De Filippi che ancora nessun signore ha scritto alla redazione per poterla conoscere, la dama ha avuto un crollo e se l'è presa con Tina. Secondo Galgani, infatti, sarebbe esclusivamente colpa dell'opinionista se al momento non ha corteggiatori: gli attacchi che le fa Cipollari, inciderebbero in modo consistente e soprattutto negativo sul suo percorso alla ricerca dell'anima gemella.

La collega di Gianni Sperti si è ribellata a quest'accusa e ha dato via ad un ennesimo botta e risposta con la sua antagonista numero uno.

Novità per Ida al rientro a U&D dopo lo stop

Un'altra anticipazione che è trapelata sulla registrazione di U&D del 6 settembre, è quella che aggiorna il pubblico sulla conoscenza tra Ida e Marcello.

Neppure una settimana fa, infatti, Platano ha confessato davanti a tutti di aver baciato il suo giovane corteggiatore, ma di non essere del tutto contenta di quella serata.

La dama ha raccontato che il cavaliere si è addormentato mentre lei gli accarezzava i capelli sul letto, e questo l'ha fatta rimanere parecchio male.

A distanza di qualche giorno da quel primo intoppo, tra i due procede tutto a gonfie vele.

Chi ha partecipato alle riprese del dating-show di lunedì scorso, fa sapere che la "coppia" continua la frequentazione molto volentieri, con la speranza che presto possa nascere l'amore.

Ida, dunque, sta voltando pagina dopo anni di sofferenza a causa della tormentata relazione con Riccardo. A proposito di Guarnieri, non si è ancora fatto vivo agli studi Elios.

Da quando il programma è ricominciato, il pugliese non ha partecipato neppure a una puntata, segno che il suo percorso su Canale 5 potrebbe essersi concluso definitivamente la scorsa primavera con la rottura con Roberta Di Padua.

Altra registrazione di U&D il 7 settembre

Tra poco inizierà una nuova registrazione di U&D: martedì 7 settembre, infatti, Maria De Filippi condurrà la seconda puntata settimanale del suo dating-show, quella nella quale si parlerà dei protagonisti che sono rimasti un po' defilati il giorno prima.

Se lunedì pomeriggio si è esaminato il percorso di Andrea Nicole e di Matteo (entrambi sono usciti con nuovi corteggiatori e si sono trovati bene), oggi dovrebbe essere il turno di Joele e Roberta.

Sono quattro, infatti, i tronisti della prima parte di stagione e il pubblico sta imparando a conoscerli guardando i video di presentazione che sono stati caricati su Witty Tv dopo le riprese di fine agosto.

Il programma, però, tornerà ufficialmente su Canale 5 il 13 settembre, giorno in cui sarà trasmessa la puntata d'esordio dell'edizione 2021/2022, quella che è cominciata ancora una volta nel segno di Gemma, dei suoi ritocchini estetici e delle accese discussioni con Tina Cipollari.