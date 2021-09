Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto si sono conosciuti a Uomini e donne, ma la loro relazione è durata poche settimane. La coppia, infatti, si è recentemente lasciata e, nel corso di un'intervista esclusiva per il magazine della trasmissione, l'ex tronista e l'ex corteggiatrice hanno parlato delle motivazioni che li hanno portati alla rottura. Massimiliano ha rivelato di non avere trovato una connessione mentale con la sua ex compagna, mentre Vanessa ha spiegato di essere pentita di avere dato troppo nella relazione.

Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa si sono lasciati: le motivazioni

La storia d'amore fra Massimiliano e Vanessa si è conclusa a metà agosto e l'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che, dopo essere usciti dal programma, lui e la sua fidanzata avevano iniziato a vivere insieme. Mollicone ha rivelato che, inizialmente, la storia d'amore era partita a gonfie vele, affermando poi: ''A un certo punto, però, sono uscito da questa bolla e mi sono accorto che stavo mettendo al centro della mia vita solo lei: le davo tutto trascurando le mie cose''. Inoltre, il modello ha confidato che anche la sua famiglia si era accorta di un cambiamento in lui, dichiarando: ''Non è stato semplice neanche per loro avere una persona in più dentro casa all'improvviso: si era creata una situazione di tensione per tutti''.

Massimiliano e Vanessa hanno avuto problemi dopo Uomini e Donne

Massimiliano ha spiegato di avere avuto problemi durante la sua relazione con Vanessa ed ha raccontato che lui e la sua ex fidanzata avevano idee diverse su come vivere la vita di coppia, rivelando: ''Ogni volta che lei lasciava Prato per venire a trovarmi, trascorreva intere settimane a casa mia.

Ho cercato più volte di farle presente che sarebbe stato giusto mantenere anche i nostri spazi. Ero perennemente insieme a lei e avevo difficoltà a vedere i miei amici''. L'ex tronista di Uomini e Donne ha anche dichiarato di avere provato a presentare i suoi amici a Vanessa ma, a detta sua, la sua ex compagna, in quelle occasioni, sarebbe rimasta sulle sue, senza integrarsi con gli altri.

Inoltre, il modello di Anzio ha rivelato di non essere riuscito a trovare una connessione mentale ed emotiva profonda con Vanessa, affermando: ''La relazione era diventata invivibile probabilmente anche per una questione di maturità''.

Uomini e Donne: Vanessa parla della rottura con Massimiliano

Anche Vanessa ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla rottura con Massimiliano e ha spiegato di essersi buttata a capofitto nella relazione con l'ex tronista e di avere pensato solo a lui, confidando: ''Mi pento solo di avere dato troppo''. Spoto ha rivelato di essersi innamorata del modello e di avere seguito il suo cuore, affermando: ''Abbiamo affrontato una convivenza con tutta la sua famiglia, non da soli, e questo ha necessariamente un peso.

Io amavo Massimiliano con tutta me stessa, ma nell'ultimo periodo ho iniziato a vederlo distante, non mi sentivo più amata''. Vanessa ha inoltre rivelato che Mollicone l'ha lasciata, ma le sarebbe piaciuto trovare una soluzione, rivelando: ''Non abbiamo mai avuto un vero e proprio confronto''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire cosa accadrà nella vita di Massimiliano e Vanessa e se troveranno un nuovo amore.