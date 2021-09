È stata una puntata di U&D molto movimentata quella che Maria De Filippi ha condotto domenica 26 settembre. Le anticipazioni che stanno circolando sul web in queste ore, infatti, informano i curiosi del fatto che Graziano ha ricevuto uno schiaffo da una dama, Andrea Nicole ha baciato Ciprian e Joele è stato cacciato dal programma dopo aver cercato di accordarsi con una corteggiatrice.

Spoiler sulla nuova registrazione di U&D

Domenica 26 settembre è stata registrata una nuova puntata di U&D, la prima dopo quasi una settimana di stop. Gli spoiler che stanno riportando le persone che hanno partecipato alle riprese, fanno sapere che è accaduto di tutto sia tra i protagonisti del Trono Classico che tra quelli dell'Over.

Per quanto riguarda i "senior" del cast, a monopolizzare gran parte del tempo a disposizione è stato Graziano. L'uomo ha raccontato di essere uscito con una dama e di averci litigato pesantemente. Pare che lei abbia lasciato parte della propria biancheria intima al cavaliere come ricordo della serata, e questo a lui non è piaciuto affatto.

Quando l'uomo ha provato a documentare il tutto dicendo di essere disposto a mostrare delle foto a Gianni Sperti, la diretta interessata ha perso la testa e gli ha dato uno schiaffo. Questo gesto ha spiazzato i presenti ed ha spinto Maria De Flippi ad anticipare che sarà tagliato in fase di montaggio: i telespettatori, dunque, non vedranno mai questa sberla perché sarà estromessa volontariamente dalla puntata.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Se Graziano ha ricevuto un sonoro schiaffo dalla dama che stava frequentando, un'altra protagonista del Trono Over di U&D sta vivendo un periodo decisamente più sereno.

Le anticipazioni che stanno impazzando in rete sulle riprese del 26 settembre, fanno sapere che tra Ida e Marcello procede tutto a gonfie vele.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I due stanno uscendo insieme da circa un mese e si sono già scambiati baci e affettuosità lontano dalle telecamere.

Nessun particolare, invece, è trapelato su Gemma e sulle sue conoscenze o sui litigi che continua ad avere sia con Tina Cipollari che con Isabella Ricci, sua antagonista numero uno del cast di questa edizione del dating-show.

I tronisti di U&D iniziano a sbilanciarsi

Per quanto riguarda il Trono Classico, si è parlato soprattutto di due ragazzi. Andrea Nicole, ad esempio, ha fatto un'altra esterna con quello che al momento sembra essere il suo corteggiatore preferito, Ciprian.

La 29enne ha chiesto di poter spegnere le telecamere durante l'appuntamento e, come ha raccontato successivamente, si è lasciata andare a baci appassionati con il suo spasimante.

Gianni Sperti ha criticato il giovane dicendo che secondo lui avrebbe programmato tutto sin dall'inizio: è stata una frase in particolare che ha alimentato i sospetti dell'opinionista sulla poca sincerità del giovane.

Anche Matteo e Sara stanno portando avanti le loro frequentazioni, ma è il collega Joele ad aver attirato l'attenzione dei presenti all'inizio della registrazione.

Il tronista veneto, infatti, è stato smascherato da Maria De Filippi: durante un ballo, il ragazzo ha provato a mettersi d'accordo con la corteggiatrice Ilaria, dicendole che si sarebbero potuti sentire in segreto su Instagram e tramite un suo caro amico.

La conduttrice del dating-show ha reso pubblico questo tentativo di presa in giro e poi ha mandato via entrambi dal programma, senza dare loro una seconda possibilità. I protagonisti del Trono Classico, dunque, ora sono in tre e non si sa se Joele sarà sostituito in una delle prossime puntate oppure se resterà tutto così.