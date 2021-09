Prosegue a suon di Instagram Story la gestione della crisi che vede protagonisti Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Dopo vari tira e molla, consumati per lo più davanti alle telecamere di Uomini e donne e Temptation Island Vip, i due sembravano aver trovato un equilibrio sancito dalla nascita due anni fa della piccola Bianca. Ma pochi giorni fa, come un fulmine a ciel sereno è giunta la comunicazione da parte dell'ex cavaliere della fine della storia d'amore con la Bennardo, con la quale sarebbe dovuto convolare a nozze. Da lì si è innescato un duro botta e risposta tra i due membri della ex coppia.

Adesso Sossio pare pronto a fare dietro front e vorrebbe ottenere il perdono da Ursula.

L'incontro tra Sossio e Ursula dopo dieci giorni di lontananza

Sembra diventata una vera e propria soap-opera quella che stanno vivendo Ursula e Sossio. L'ex dama di Uomini e Donne dopo che Aruta ha scritto un post che comunicava la rottura, si è scagliata duramente contro il padre di sua figlia, tacciandolo di aver 'giocato' senza tutelare la sua famiglia. Immediatamente, l'ex calciatore ha voluto replicare facendo un passo indietro e affermando che non avrebbe mai voluto ferire la famiglia che ama.

Tuttavia, Sossio in queste ore è tornato sui social e con una Instagram Story ha spiegato ai follower che ha rivisto sia Ursula che Bianca dopo dieci giorni di lontananza da Taranto.

''Abbiamo chiarito certe situazioni, è molto arrabbiata, spero di farmi perdonare'', ha spiegato Aruta che ha affermato di essere felice per aver rivisto la figlia e l'ex compagna alla quale ha portato anche dei girasoli. ''Mi sono pentito per la cavolata che ho fatto'', ha concluso Sossio Aruta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il web critica la coppia per la gestione della crisi

Se Sossio Aruta pare deciso a trovare una soluzione per potersi riappacificare con Ursula Bennardo, sui social non si placano le critiche per il modo un poco troppo plateale in cui i due stanno gestendo la crisi. Addirittura qualcuno dubita che la rottura sia stata architettata a tavolino per attirare l'attenzione mediatica.

Adesso resta da capire se Ursula metterà da parte la sua ira per dare nuovamente spazio all'uomo con cui ha messo al mondo una figlia. Inoltre, poco prima della pandemia, i due sembravano pronti a convolare a nozze. I fiori d'arancio ci saranno? La risposta pare destinata a giungere tramite i social network, con buona pace di tutti i follower.