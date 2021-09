Grandi colpi di scena nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne, che si è svolta questo 26 settembre. Le anticipazioni rivelano che l'attenzione è stata sul tronista Joele Milan, al centro della bufera dopo che Maria De Filippi e la redazione del programma hanno scoperto i suoi "altarini". Occhi puntati anche su Andrea Nicole, che si è lasciata andare al primo bacio, e su Graziano, che ha fatto perdere le staffe ad una delle dame presenti in studio.

Andrea Nicole bacia Ciprian: anticipazioni Uomini e donne registrazione 26 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 26 settembre, rivelano che per la tronista Andrea Nicole ci sono state delle importanti novità che riguardano il suo percorso con il pretendente Ciprian.

I due, infatti, dopo essersi conosciuti e frequentati per qualche settimana, si sono lasciati andare alla passione e così c'è stato il primo bacio ufficiale di questa nuova edizione del trono classico.

Andrea Nicole, quindi, si è lasciata andare con il corteggiatore che in queste settimane ha saputo far breccia nel suo cuore. Una frequentazione che sembra avere tutte le carte in tavola per sbocciare in un vero amore e che potrebbe portare così alla nascita della prima coppia di questa stagione del programma dei sentimenti Mediaset.

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne trono over rivelano che c'è stato spazio anche per le novità legate al percorso di Graziano, che si sta frequentando con una nuova dama.

Graziano preso a schiaffi nello studio di U&D

Tuttavia, nel corso della puntata c'è stato un acceso litigio e tra i due protagonisti del trono over sono volate parole grosse e anche qualche ceffone. In particolar modo, Graziano ha raccontato che la dama che sta conoscendo, durante un incontro, si sarebbe voluta spogliare e gli avrebbe lasciato delle mutandine in auto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per far vedere che era tutto vero, Graziano ha promesso di voler far vedere la fotografia in questione a Gianni Sperti, scatenando l'ira della donna. La dama, infatti, stando alle anticipazioni riportate in rete, si sarebbe alzata dalla sua seduta e avrebbe preso a schiaffi Graziano dopo il racconto di quanto sarebbe accaduto tra di loro.

Joele Milan cacciato via dalla registrazione di U&D del 26/09

E poi ancora, al centro dell'attenzione in questa nuova registrazione di Uomini e donne, c'è stato anche il tronista Joele Milan.

Maria De Filippi e la redazione, dopo aver smascherato la "truffa" che stava mettendo in atto ai danni del programma, non ci ha pensato su due volte a cacciarlo definitivamente dalla trasmissione.