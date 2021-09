Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda su Rai 3 dal 20 al 24 settembre 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Il quadro clinico di Susanna apparirà ancora preoccupante mentre proseguiranno le indagini per cercare di arrivare alla verità dei fatti. Intanto Silvia continuerà a portare avanti la sua "doppia vita" con Giancarlo, tenendo all'oscuro suo marito Michele.

Susanna ancora in coma: anticipazioni Un posto al sole 20-24 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole che andranno in onda nella settimana 20-24 settembre su Rai 3, rivelano che i medici decideranno di prolungare il coma di Susanna.

Intanto le indagini andranno avanti a ritmo serrato per cercare di capire chi sia il vero aggressore della ragazza. I piccoli Jimmy e Bianca scopriranno che la polizia ha dei reali sospetti sul conto di Renato.

Intanto Michele continuerà a essere particolarmente distratto: l'uomo è completamente preso dalla pubblicazione del suo primo libro e questo permetterà a Silvia di portare avanti con grande facilità la sua "doppia vita" con Giancarlo.

Dopo i sospetti rivolti nei confronti di Renato, Niko e Franco decideranno di prendere in mano le redini della situazione, convinti dell'innocenza dell'uomo.

Silvia continua a tradire Michele

Le trame di Un posto al sole fino al 24 settembre, rivelano che a questo punto Niko e Franco decideranno di portare avanti delle indagini parallele a quelle della Polizia, con le quali sperano di riuscire a far chiarezza definitivamente su cosa è successo quella terribile notte in cui Susanna ha rischiato la vita.

Silvia, invece, continuerà a essere molto presa da questa relazione extraconiugale che sta portando avanti ormai da tempo con Giancarlo, tradendo suo marito.

La donna finirà per dimenticarsi anche di un appuntamento importante che aveva con Michele e, al quale suo marito teneva particolarmente. Prima o poi, Michele, si renderà conto del fatto che c'è qualcosa di strano nel suo rapporto con Silvia?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Serena in crisi con Filippo: anticipazioni Un posto al sole al 24 settembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda fino al 24 settembre su Rai 3, rivelano che le indagini di Niko faranno sorgere dei dubbi sul conto di Mauro.

Serena, invece, si ritroverà a fare i conti con un'amara verità: la donna capirà che nonostante Viviana sia stata lontana da Filippo per un po' di tempo, in realtà non è mai andata via dal suo cuore. Come se non bastasse, Serena scoprirà che Filippo e Viviana si scambiano dei continui messaggi e deciderà di parlarne con Marina, rivelandole tutta la sofferenza per questa situazione.