Nelle puntate di Un posto al sole , in onda su Rai 3 dal 27 settembre al 1° ottobre, i riflettori saranno puntati sulla ricerca dell'aggressore di Susanna, tuttavia ci sarà spazio anche per altre storyline dai toni decisamente più leggeri. Gli spettatori di Un posto al sole hanno potuto notare, negli episodi attualmente in onda, lo sguardo un po' sognante con cui Mariella osserva Alberto Palladini. Questo "piccolo" dettaglio non verrà affatto tralasciato anzi presto, in merito, ci saranno dei risvolti molto interessanti. A quanto pare infatti Guido noterà qualcosa di sospetto ed inizierà a nutrire una certa gelosia nei confronti dell'affascinante avvocato.

Ma cosa succederà a questo punto?

Upas, anticipazioni dal 27 settembre al 1° ottobre: ​​lo strano rapporto tra Mariella e Alberto

Risulta indubbio che Mariella (Antonella Prisco) sia rimasta molto colpita da Alberto (Maurizio Aiello). L'avvocato era la persona giusta al momento giusto e si è presentato alla donna, come l'unico in grado di aiutarla. Palladini ha molti difetti, ma risultano innegabili il suo carisma ed il suo fascino, quindi nulla di strano se la vigilessa abbia apprezzato l'intervento dell'uomo che si è proposto di tutelare legalmente il marito. La storyline attualmente in onda, risulta chiaramente di alleggerimento comico, e non è davvero auspicabile che la vigilessa possa andare oltre qualche sorriso di cortesia.

Inoltre è molto probabile che Altieri ammiri Alberto solo professionalmente, vista la delicata situazione. Sta di fatto che Guido però non la penserà esattamente così.

Trame 27 settembre - 1 ottobre: la gelosia di Guido

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Guido (Germano Bellavia) verrà colto da un forte attacco di gelosia nei confronti di Alberto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le anticipazioni non rivelano cosa succederà di preciso, ma sottolineano che il vigile andrà fuori di sé al punto da fare alcune affermazioni molto delicate di cui potrebbe pentirsi. Nel frattempo Alberto porterà avanti la trattativa con l'agenzia di assicurazione, atta a fare ottenere a Del Bue un congruo risarcimento. In questa situazione resta aperto un interrogativo: Alberto resterà "buono" o approfitterà della situazione per il proprio tornaconto personale?

Un posto al sole, puntate dal 27 settembre al 1 ottobre: torna Pasquale

Nelle prossime puntate Niko avrà modo di incontrare Pasquale da cui si farà raccontare tutto quello è successo tra lui e Susanna. In seguito Franco e l'avvocato Poggi consegneranno agli inquirenti un video, ripreso la notte dell'aggressione, che potrebbe scagionare definitivamente Renato. Attenzione perché i sospetti si soffermeranno su Mauro e Pasquale ma anche su una terza persona che potrebbe essere il vero colpevole.