Le puntate attualmente in onda di Un posto al sole stanno narrando le vicende che ruotano attorno all'aggressione di Susanna Picardi. In particolar modo, negli ultimi episodi trasmessi in tv, la polizia sta andando avanti con le indagini per scoprire chi ha fatto del male all'ex fidanzata di Niko Poggi. Le anticipazioni di quello che accadrà su Rai 3 dal 27 settembre al 1° ottobre rivelano che Manlio farà una telefonata a Giulia, informandola di conoscere chi potrebbe avere fatto del male a Susanna, pertanto, Niko proverà ad indagare grazie alla pista fornita dal suo ex suocero e parlerà con Pasquale.

Nel frattempo, grazie ai nuovi sviluppi, la posizione di Renato si alleggerirà.

Un posto al sole spoiler: Manlio rivela a Giulia di sapere chi potrebbe aver aggredito Susanna

Le prossime puntate di Un posto al sole potrebbero portare ad una svolta nel giallo che sta tenendo banco nella soap opera partenopea. Infatti, le indagini si concentreranno su più sospettati, che potrebbero avere aggredito Picardi. Infatti, mentre Niko convincerà la polizia ad indagare su Mauro, si rifarà vivo Manlio. Il papà di Susanna, infatti, telefonerà a Giulia e avvertirà la signora Poggi di sapere chi potrebbe avere fatto del male a sua figlia.

Anticipazioni prossime puntate di Un posto al sole: Niko indaga sulla pista fornita da Manlio

Dopo avere appreso le nuove informazioni dal suo ex suocero, Niko deciderà di indagare sul possibile aggressore della sua ex fidanzata e chiederà a Pasquale di raccontargli tutto quello che è accaduto fra lui e Susanna. Nel frattempo, grazie all'intervento di Franco Boschi nella vicenda, i sospetti verranno indirizzati verso un altro indiziato.

Mentre Mauro è sospettato fortemente di avere fatto del male a Picardi la notte della sua aggressione, ci sarà un colpo di scena. Infatti, un nuovo indizio potrebbe fornire una svolta alle indagini in corso.

Un posto al sole: un filmato potrebbe rivelare chi è l'aggressore di Susanna

Niko Poggi e suo cognato Franco Boschi non smetteranno di continuare le indagini per conto proprio, per scoprire chi ha fatto del male a Susanna.

Infatti, l'avvocato e il marito di Angela forniranno un'informazione interessante alla polizia, rivelando agli addetti alle indagini l'esistenza di un filmato che ha ripreso cosa è accaduto nei pressi dello studio in cui Picardi è stata aggredita. Grazie all'intervento di Niko e Franco la posizione di Renato Poggi, indagato nella vicenda, si alleggerirà. Non resta che attendere ulteriori anticipazioni, per scoprire chi ha aggredito Susanna e quale è stato il movente che ha portato il colpevole a commettere tale gesto.