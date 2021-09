Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole, la fortunata soap opera dell'access prime time di Rai 3 in onda tutte le sere alle 20:45. Le anticipazioni riguardanti le nuove trame rivelano che ci saranno dei colpi di scena inaspettati legati al personaggio di Fabrizio: nelle puntate che saranno in onda questo autunno in televisione, l'uomo apparirà sempre più aggressivo al punto da arrivare a perdere completamente il controllo della situazione.

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che già nella settimana che va dal 13 al 17 settembre, Fabrizio comincerà a mostrare il suo lato aggressivo nei confronti di Marina.

La donna, infatti, si ritroverà a fare i conti con un aspetto del tutto inedito della persona che ha al suo fianco e resterà profondamente destabilizzata e sconcertata.

Al tempo stesso, quindi, Marina si renderà conto che c'è qualcosa che non va e proverà a capire meglio cosa sta succedendo a Fabrizio. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Un posto al sole di questo autunno rivelano che il culmine arriverà nel momento in cui un giornalista porrà a Fabrizio una domanda decisamente scomoda, che lo manderà fuori controllo.

Fabrizio fuori controllo e aggredisce un giornalista

In merito al famoso spot pubblicitario realizzato per il pastificio, Fabrizio verrà intervistato da un giornalista che gli chiederà spiegazioni in merito al fatto che in passato sia stato l'artefice della morte di suo padre e poi ha scelto di realizzare uno spot dove vengono esaltati i valori della famiglia tradizionale.

Un affronto per Fabrizio, il quale perderà le staffe e si scaglierà duramente contro il giornalista e il suo cameraman, finendo così per picchiarli. Fabrizio, quindi, riporterà in auge la sua indole aggressiva anche se dopo aver picchiato il giornalista, chiederà scusa un attimo dopo.

L'autunno caldo di Fabrizio, di nuovo nei guai: anticipazioni Un posto al sole

Tuttavia, questo non basterà a evitare nuove rogne a Fabrizio: le anticipazioni di Un posto al sole, rivelano che il video dell'aggressione contro il giornalista e il suo cameraman verrà ripreso con i cellulari e finirà immediatamente sui social, diventando così virale.

Insomma una situazione che si preannuncia particolarmente pesante per Fabrizio, che sarà sempre più esposto a nuovi problemi da affrontare. Un autunno caldo, durante il quale potrebbe venire fuori anche la storia del bacio che c'è stato tra Fabrizio e la pubblicitaria dello spot, ai danni dell'ignara Marina.