Un posto al sole si ferma nuovamente, ad appena una settimana di distanza dall'ultimo stop di giovedì 26 agosto. Venerdì 3 settembre, la soap opera partenopea non andrà in onda per lasciare spazio alla semifinale dei campionati europei femminili di Pallavolo Femminile tra Italia e Olanda. Per quanto, al momento, manchi un comunicato ufficiale della Produzione di Un posto al sole, i palinsesti della Rai sono già stati aggiornati. Resta ancora però il nodo da sciogliere in merito al recupero della puntata.

Un posto al sole non va in onda

È ufficiale, Un posto al sole è stato cancellato per lasciare spazio alla pallavolo femminile.

La notizia, in effetti, era già nota anche se solo in via ufficiosa, dal momento che era legata al passaggio del turno dell'Italia, cosa che è effettivamente accaduta. Una super Italia ha infatti liquidato la Russia per 3-0, assicurandosi così la semifinale che disputerà contro l'Olanda. La sospensione della puntata è stata ufficializzata anche dai canali ufficiali Rai che prevedono per venerdì 3 settembre, il match di volley a partire dalle 19:55. Alle 21:45 è prevista invece la messa in onda de La Grande Storia, quindi nessuna speranza per Upas.

Un posto al sole lascia spazio alla pallavolo

Esattamente come accaduto giovedì 26 agosto, Upas si prende una pausa forzata e viene eliminato dai palinsesti della Rai.

In quel caso, la soap aveva lasciato il suo slot al match tra Italia e Svizzera, valevole per la fase a gironi degli Europei 2021 di volley femminile. Quella volta il match aveva ottenuto 1 milione 282 mila spettatori con uno share del 7,2%. Dati inferiori a quelli di Upas, ma decisamente buoni per quella fascia oraria, considerato anche che l'incontro inizia prima e finisce molto dopo la soap.

Ovvio che la Rai punti quindi molto su questa semifinale. Per quanto riguarda le finali per il primo e secondo posto o per il terzo e quarto posto, a cui l'Italia accederà in ogni caso, va detto che si terranno Sabato 4 settembre, quindi, in quel caso, Un posto al sole non sarà interessato da eventuali cambiamenti.

Un posto al sole, probabile doppia puntata

Quando la soap viene sospesa, la prassi è che l'episodio venga recuperato successivamente con un doppio appuntamento. Nel caso di giovedì 26 agosto, la puntata era stata recuperata il giorno dopo. Quel giorno la notizia venne, tutto sommato, presa bene dai fan, che potettero godersi in tempi brevi l'episodio perso. In questo caso, però, la situazione è un po' più complessa. La pausa avverrà di venerdì quindi non potrà mai essere recuperata il giorno dopo. Per quanto i palinsesti, attualmente, confermino per lunedì 6 un solo episodio, resta una piccola speranza legata a quella data. In caso contrario, l'ipotesi più probabile, per una doppia puntata, resta quella di venerdì 10 settembre. Si tratta comunque solo di ipotesi e bisognerà attendere un annuncio ufficiale in merito.