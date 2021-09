Michele scopre il tradimento di Silvia? Questa è una delle tante domande che i telespettatori affezionati di Un posto al sole si stanno ponendo. Silvia sta ormai conducendo una doppia vita con Giancarlo, al quale non riesce a rinunciare. Le anticipazioni delle puntate in programmazione da lunedì 20 a venerdì 24 settembre 2021 raccontano che Saviani sarà sul punto di scoprire tutto a causa di una disattenzione della moglie. Grande ansia anche per le condizioni di Susanna, che non accennano a migliorare. Mentre i medici preferiranno prolungare il suo stato di coma, Franco sarà vicinissimo al vero colpevole dell'aggressione.

Un Posto al Sole anticipazioni 20 - 24 settembre 2021

Susanna non sembra migliorare e i medici pensano sia meglio prolungare il coma, in attesa che i parametri si stabilizzino. Nel frattempo, Niko si divide tra le attenzioni da dare a Niko e il supporto per suo padre Renato, uno dei principali sospettati dell'aggressione.

Niko e Franco vogliono togliere Renato dai guai e così iniziano a indagare per conto proprio. La verità è molto più vicina di quanto si possa pensare.

Situazione molto difficile anche per Adele, alle prese con il carattere prepotente e manipolatorio di Manlio. A darle il suo sostegno, come sempre, è Giulia.

Franco sta per scoprire chi è l'aggressore di Susanna

Nelle nuove puntate settimanali di Un Posto al Sole, un particolare importante farà capire a Franco chi potrebbe aver aggredito la povera Susanna.

Dopo le indagini di Niko, Adele è costretta a rivedere la sua relazione con Mauro: c'entra forse qualcosa con quanto successo?

Adele è combattuta e non sa se raccontare a Niko un importante retroscena: Susanna non sopportava Mauro. Manlio, invece, ha un'altra ipotesi sull'identità dell'aggressore.

Silvia sul punto di farsi scoprire, anticipazioni Un Posto al Sole

Serena è certa che Filippo pensi ancora a Viviana, anche dopo la sua partenza. I dubbi sono confermati dalla visione di alcuni messaggi che i due si sono scambiati. La delusione e la rabbia saranno tante.

Nel frattempo, Franco porta avanti le sue indagini private ed è sempre più convinto della sua intuizione, che condivide con Niko.

Michele è impegnato con il suo libro e non si accorge di cosa stia succedendo al suo matrimonio. Silvia lo tradisce con Giancarlo e conduce di fatto una doppia vita. Ma per quanto terrà in piedi questo teatrino?

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un Posto al Sole svelano che Silvia si dimenticherà un appuntamento importante al quale Michele teneva molto e sarà sul punto di far venire alla luce il suo tradimento con Giancarlo. Cosa succederà?