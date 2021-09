Tra i protagonisti storici di Un posto al sole vi è Maurizio Aiello, alias Alberto Palladini. Il dark man della fortunata soap opera, in programma su Rai 3 anche nel corso della stagione televisiva 2021/2022, in queste ore si è lasciato andare ad un messaggio d'addio social per un suo amico, che non è passato inosservato tra i numerosi fan che lo seguono e lo supportano su Instagram.

L'attore di Alberto nella soap Un posto al sole, addolorato per la morte di un amico

Nel dettaglio, l'attore di Alberto Palladini ha scelto di pubblicare un toccante e straziante messaggio d'addio rivolto al suo amico Paolo, scomparso a soli 61 anni, dopo aver contratto la Covid-19.

Era considerato un vero e proprio "re del catering" e nella sua professione metteva sempre tanta passione. Un addio che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di Aiello, come testimoniano le parole del suo post social per l'amico scomparso.

"Sei stato un caro amico, la tua signorilità era di altri tempi", ha scritto l'attore di Un posto al sole rivelano che Paolo aveva anche organizzato il suo matrimonio, rendendo quel giorno a dir poco speciale.

'Mi mancherai molto', scrive Maurizio Aiello

"Mi mancherai molto Paolo. Mi mancherà il tuo sorriso perbene", ha scritto ancora Maurizio Aiello, augurandosi poi che la storia del suo amico morto anche a causa della Covid, possa servire "da esempio" a tutti coloro che ancora oggi sono scettici circa la gravità di questa malattia, che continua a mietere vittime nel nostro Paese e nel resto del mondo.

"Spero la tua storia possa servire a tutti gli scettici. Ti voglio bene", ha chiosato l'attore che veste i panni del temutissimo Alberto Palladini nella soap opera dell'access prime time di Rai 3.

Un periodo non facile per Maurizio Aiello che, in queste settimane è tornato sul set di Un posto al sole dopo la breve pausa estiva.

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole: Susanna rischia la vita

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera di Rai 3, rivelano che i colpi di scena non mancheranno e l'attenzione sarà posta in primis sulle vicende di Susanna, dopo la brutale aggressione subita che l'ha ridotta quasi in fin di vita.

Chi è che ha ridotto in quelle condizioni la giovane ragazza?

Sarà questa la domanda che si faranno gli uomini della Polizia che stanno seguendo le indagini anche se, non è da escludere a priori, che l'aggressore di Susanna possa essere proprio un abitante di Palazzo Palladini.

E, dopo le prime indagini, i sospetti si concentreranno in primis su Renato Poggi: è stato lui a ridurre in quel modo l'ex fidanzata di suo figlio Niko? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap in programma sempre su Rai 3.