Sorprendenti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Un posto al sole in onda dal 13 al 17 settembre su Rai 1.

Gli spoiler della soap opera partenopea raccontano che i modi aggressivi di Fabrizio Rosato prenderanno di sorpresa Marina Giordano. Rossella Saviani, invece, avrà un nuovo incontro con un bel Riccardo Crovi.

Anticipazioni Un posto al sole dal 13 al 17 settembre

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle nuove puntate trasmesse dal 13 al 17 settembre in televisione evidenziano che il matrimonio tra Serena e Filippo sarà sempre più in bilico.

L'arrivo di Viviana, infatti, renderà il clima irrespirabile tra i coniugi Sartori. A tal proposito, il padre di Irene sarà molto attratto dalla giovane Carlino, nonostante desideri riformare una famiglia felice con sua moglie.

Intanto, le indagini sull'aggressione di Susanna (Agnese Lorenzini) procederanno a clima serrato. I sospetti ricadranno su Renato, che apparirà sempre più in crisi. Poggi, infatti, sembrerà travolto dagli eventi, tanto da pregare Niko di trovargli un bravo avvocato per difenderlo dall'atroce accusa. Purtroppo non tutti i residenti di Palazzo Palladini crederanno nell'innocenza di Renato (Marzio Honorato).

Rossella incontra Riccardo

Nelle puntate di Un posto al sole in onda a metà settembre su Rai 3, Filippo (Michelangelo Tommaso) si recherà nel programmato incontro con il terapeuta.

Qui, l'uomo confesserà di non riuscire a tornare con Serena. Viviana, intanto, partirà per Tenerife.

Rossella, invece, incontrerà per puro caso Riccardo.

Niko avrà intenzione di andare a trovare Susanna in ospedale, se non le venisse impedito. Per questo motivo, il giovane Poggi cercherà di avere un confronto con Adele per riuscire ad avere il nullaosta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, l'affascinante Riccardo porterà una ventata di novità sul lavoro. Fabrizio sarà vittima degli hater e per questo dovrà guardarsi dalle accuse infamanti che ne derivano.

Marina sorpresa dai modi aggressivi di Fabrizio

Silvia sarà sempre più divisa tra l'amore di suo marito Michele e ciò che prova per Giancarlo. Di conseguenza, la donna tornerà a confidare i suoi problemi di cuore a Mariella.

Renato, invece, verrà sottoposto a un estenuante interrogatorio da parte della polizia, mentre la famiglia cercherà di stargli vicino e incoraggiarlo a reagire in questo triste momento.

Giulia cercherà di tenere Manlio lontano da Adele in quanto ha paura che possa influenzarla e manipolarla. Marina (Nina Soldano), intanto, rimarrà sorpresa dai modi aggressivi di Fabrizio. Rosato apparirà sempre più in difficoltà causa delle pesanti accuse mosse dagli hater.