Nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 20 al 24 settembre, le attenzioni resteranno concentrate sulla ricerca dell'aggressore di Susanna, tuttavia si tornerà a parlare di una storyline che era sta messa un po' da parte. Le anticipazioni rivelano, infatti, che ci saranno importanti novità in merito al triangolo creatosi tra Filippo, Viviana e Serena. Quest'ultima, moderatamente tranquillizzata dalla partenza della sua rivale per Tenerife, dovrà presto ricredersi. Cirillo verrà infatti presa dallo sconforto, quando scoprirà che suo marito continua a messaggiarsi, frequentemente, con la sua collaboratrice.

Upas, anticipazioni dal 20 al 24 settembre: Viviana parte per Tenerife

Non ci sono buone notizie per i sostenitori della coppia formata da Filippo e Serena. Le anticipazioni rivelano infatti che i due, nei prossimi episodi, si allontaneranno sempre di più. Filippo si troverà diviso tra l'attrazione per la sua collaboratrice e il desiderio di ritrovare l'amore per sua moglie e sua figlia. Nel frattempo, Viviana (Angela Bertamino) lascerà Napoli per recarsi a Tenerife, dove dovrà riprendere il suo vecchio lavoro. La partenza della sua "rivale" dovrebbe rappresentare una buona notizia per Serena, tuttavia la donna si renderà presto conto che le cose non stanno affatto così.

Trame 20-24 settembre: relazione a distanza

Seppur lontana, Viviana continuerà a rimanere una presenza costante nella vita di Filippo (Michelangelo Tommaso). Serena (Miriam Candurro), scoprirà infatti che i due continuano a sentirsi con frequenza. A quanto pare Cirillo verrà a conoscenza del fatto che i due si scambiano in continuazione messaggi.

Le anticipazioni non svelano in che modo la donna si renderà conto di questa loro "relazione" a distanza, né tantomeno svelano i contenuti dei messaggi ma sottolineano il fatto che Serena ne rimarrà fortemente sconvolta.

Un posto al sole, puntate dal 20 al 24 settembre: Serena si sfoga con Marina

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, in onda dal 20 al 24 settembre, rivelano che dopo questa scoperta, Serena affronterà suo marito.

I due si scontreranno duramente, anche se non ci sono dettagli in merito a quello che i due si diranno. In ogni caso la situazione precipiterà drasticamente, mentre Serena, disperata per i nuovi sviluppi e incapace di reagire, deciderà di confidare tutto il suo malessere a Marina (Nina Soldano).

Nel frattempo quest'ultima avrà il suo bel daffare a tenere a bada Roberto Ferri (Riccardo Pollizzy Carbonelli). L'uomo infatti deciderà di tornare alla carica e farsi nuovamente avanti con la sua storica "compagna".