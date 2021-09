Nelle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 4 all'8 ottobre, si tornerà a parlare del controverso rapporto che, ormai, lega da anni Roberto e Marina. Qualsiasi cosa accada i due sembrano destinati, ciclicamente, a tornare assieme e pare che anche stavolta le trame prenderanno questa direzione. A quanto pare, l'imprenditrice Giordano farà di tutto per riportare armonia nel suo matrimonio, ma il comportamento autolesionistico di Fabrizio finirà per spazientire la donna, lasciando così campo libero al ritorno di Ferri. Ma andrà davvero così?

E che fine farà Rosato, adesso che i suoi pastifici sono sull'orlo del collasso?

Upas, trame 4-8 ottobre: ​​il destino degli uomini di Marina

Le relazioni di Marina sembrano destinate tutte a fallire miseramente. La fine delle sue relazioni presenta comunque una costante, ed è la presenza di Roberto. Qualsiasi cosa accada i due finiscono sempre per ritrovarsi e pare che questo stia per succedere di nuovo. Chiunque abbia sperato che la presenza di Fabrizio (Giorgio Borghetti) nella sigla significasse un suo futuro solido al fianco di Marina, dovrà presto ricredersi. L'uomo infatti inizierà precipitare in una spirale autodistruttiva, e questo finirà per rovinare anche il suo matrimonio. La disperazione per la profonda crisi che sta investendo il suo pastificio, porterà Rosato a bere ed isolarsi.

Va detto che sua moglie, almeno inizialmente, farà di tutto per farlo riprendere e ritrovare, l'ormai perduta, armonia familiare, ma ci riuscirà?

Un posto al sole, anticipazioni dal 4 all'8 ottobre: Fabrizio in condizioni tragiche

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Fabrizio si dedicherà sempre più all'alcol. L'uomo finirà un vortice autolesionista e rischierà di portare assieme nel baratro anche le persone a lui care.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Difficile capire fin dove potranno portare i comportamenti dell'uomo, ma la sensazione è che potrebbe esserci un epilogo tragico. Le azioni sconsiderate dell'uomo, oltre a metterlo in pericolo, finiranno anche per spingere Marina (Nina Soldano), nuovamente, tra le braccia di Roberto Ferri.

Un posto al sole, puntate dal 4 all'8 ottobre: ​​Marina e Roberto in sintonia perfetta

Mentre Fabrizio si troverà a dover lottare con i suoi demoni, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) potrà fare la sua mossa. Le anticipazioni rivelano, infatti, che l'uomo si riavvicinerà a Marina e, questa volta, la donna non sembrerà porre resistenza. Difficile capire se tra i due possa accadere qualcosa, ma sta di fatto che gli spoiler parlano di loro, definendoli più vicini che mai. Potrebbe essere questo il preludio per il ritorno della storica coppia? E cosa ne sarà di Rosato? Per scoprirlo bisognerà attendere i prossimi giorni.