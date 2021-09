Arrivano le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda su Rai 3 dal 13 al 17 settembre 2021. A tenere alta l'attenzione sono le condizioni di Susanna, ancora in condizioni critiche. Dopo la sua confessione, la posizione di Renato si complica. Qualcuno molto vicino a lui dubita fortemente della sua innocenza e non sarà facile trovare una linea difensiva efficace. Intanto, Filippo cerca di trovare un po' di equilibrio emotivo, ma la decisione inaspettata di Viviana lo destabilizza.

Un Posto al Sole, trame settimana dal 13 al 17 settembre 2021

Per Rossella è un periodo roseo. Il lavoro in ospedale va bene e anche il suo cuore comincia di nuovo a battere per un collega. Riuscirà a dimenticare la delusione per Patrizio, che forse le brucia ancora?

Nel frattempo, le conseguenze negative della campagna pubblicitaria innervosiscono non poco Fabrizio, che sfoga la sua frustrazione su Marina.

Adele è alle prese con i suoi dubbi e tormenti ma, dopo essersi confrontata con Giulia, fa marcia indietro. La signora Poggi cerca di tenere distante l'amica da Manlio, una figura non di certo positiva per lei.

Renato si prepara per l'interrogatorio

Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda su Rai 3 dal 13 al 17 settembre in prima visione assoluta, Renato sarà molto preoccupato per il suo interrogatorio.

Qualcuno è certo che sia il responsabile dell'aggressione a Susanna e per lui non è facile dimostrare il contrario.

A complicare le cose, la linea difensiva che non sembra essere abbastanza forte ed efficace. Renato si fa coraggio e si appresta a sostenere l'interrogatorio con Torre, dal quale dipenderà la sua libertà.

Niko riceve una notizia importante su Susanna, anticipazioni Upas

Non è facile la situazione nemmeno per Silvia, che non riesce a districarsi tra Michele e Giancarlo. Per motivi diversi, non vuole rinunciare a nessuno dei due. Tuttavia, è necessario prendere una decisione. Mariella sarà ancora una volta la sua preziosa confidente.

Filippo viene a sapere che Viviana ha deciso di partire e la notizia lo destabilizza. La serenità con la moglie - ad ora ancora una perfetta sconosciuta - sembra un miraggio.

Infine, gli spoiler Upas degli episodi settimanali dal 13 al 17 settembre, svelano che Niko verrà a sapere una notizia molto importante che riguarda Susanna. Il giovane Poggi non può ancora vederla e ciò lo rende nervoso.

Niko deve anche pensare a suo padre, principale sospettato dell'aggressione a Susanna. Riuscirà a trovare una soluzione? Non resta che attendere le nuove puntate per vedere come si evolveranno le trame della soap campionessa di ascolti in onda su Rai 3.