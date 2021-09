Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap Una vita e le anticipazioni riguardanti le nuove puntate in onda dal 12 al 18 settembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

I riflettori saranno ben puntati sull'inizio del processo per la morte di Marcia, che vedrà coinvolta in prima persona la dark lady Genoveva. Intanto Laura, dopo una sparizione misteriosa di diversi giorni, si presenterà di nuovo in paese pronta ad affrontare il processo.

Al via il processo a carico di Genoveva: anticipazioni Una Vita 12-18 settembre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Una Vita previste dal 12 al 18 settembre in prima visione su Canale 5, rivelano che ha inizio l'atteso processo a carico di Genoveva, legato alla morte di Marcia, che terrà alta l'attenzione di tutto il quartiere, curioso di scoprire l'esito di questa triste vicenda.

L'avvocato Velasco, al fianco di Salmeron, dimostrerà subito di essere una persona particolarmente scaltra e soprattutto pronta a manipolare la verità dei fatti, pur di far risultare innocente la sua assistita.

Intanto, durante il processo, l'astuta Genoveva cercherà di fare il possibile per far perdere il lume della ragione al marito Felipe.

Una mossa studiata a tavolino, con la quale la perfida dark lady di Acacias, cercherà di far saltare i nervi di Felipe e in questo modo metterlo in cattivo luce durante il processo.

Ildefonso irritato dalle richieste di mettere un mondo un figlio

Di sicuro Genoveva non si arrenderà facilmente e le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita previste fino al 18 settembre, rivelano che la dark lady comincerà anche a sedurre suo marito.

Occhi puntati anche su Camino che, in questi nuovi episodi della soap iberica, continuerà ad avere dei dubbi in merito allo strano atteggiamento di suo marito Ildefonso.

Come se non bastasse, i due novelli sposi, si ritroveranno a fare i conti anche con le continue pressioni da parte dei familiari, i quali chiederanno loro quando si decideranno a mettere in cantiere un figlio.

Tali discorsi, finiranno per irritare fortemente Ildefonso, che apparirà abbastanza scocciato da queste continue insistenze.

Il ritorno di Laura: anticipazioni Una Vita 12-18 settembre

Intanto Velasco porterà avanti l'interrogatorio nei confronti di Cesareo, che sostiene di aver visto Genoveva nei pressi del bosco, proprio la sera in cui venne uccisa Marcia.

L'avvocato, però, riuscirà a farlo cadere in contraddizione mettendo così nei guai con la sua testimonianza.

Il colpo di scena, però, riguarderà l'arrivo di Laura. Le trame delle nuove puntate di Una Vita fino al 18 settembre, rivelano che la domestica si presenterà di nuovo in paese dopo la sparizione misteriosa di diversi giorni. Laura arriverà in tribunale e la sua testimonianza lascerà spiazzato Felipe.